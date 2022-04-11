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63
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Тампа-Бэй
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50
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17:38 (мск), источник: Известия

Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина на матчах НХЛ

Финский хоккейный комментатор Теро Кайнулайнен отказался произносить вслух фамилию нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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«Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ “Питтсбург” — “Вашингтон” я бросил себе своеобразный вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. И я преуспел в своем испытании», — написал он в Twitter.

Так, в ходе собственного одиночного челленджа комментатор называл Овечкина капитаном «Кэпиталз», знакомым мужчиной или седой бородой, передает «Спорт-Экспресс». В итоге встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.

В нынешнем сезоне на счету 36-летнего Овечкина 45 голов и 38 голевых передач в 70 матчах. В следующем туре «Вашингтон» встретится 13 апреля на льду с «Филадельфией Флайерз», пишет «Газета.ru».

Питтсбург
3:6
3:2, 0:1, 0:3
Вашингтон
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