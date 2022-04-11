Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина на матчах НХЛ

«Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ “Питтсбург” — “Вашингтон” я бросил себе своеобразный вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. И я преуспел в своем испытании», — написал он в Twitter.

Так, в ходе собственного одиночного челленджа комментатор называл Овечкина капитаном «Кэпиталз», знакомым мужчиной или седой бородой, передает «Спорт-Экспресс». В итоге встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.