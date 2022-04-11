Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина на матчах НХЛ
Финский хоккейный комментатор Теро Кайнулайнен отказался произносить вслух фамилию нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Финский хоккейный комментатор Теро Кайнулайнен отказался произносить вслух фамилию нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ “Питтсбург” — “Вашингтон” я бросил себе своеобразный вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. И я преуспел в своем испытании», — написал он в Twitter.
Так, в ходе собственного одиночного челленджа комментатор называл Овечкина капитаном «Кэпиталз», знакомым мужчиной или седой бородой, передает «Спорт-Экспресс». В итоге встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.
В нынешнем сезоне на счету 36-летнего Овечкина 45 голов и 38 голевых передач в 70 матчах. В следующем туре «Вашингтон» встретится 13 апреля на льду с «Филадельфией Флайерз», пишет «Газета.ru».