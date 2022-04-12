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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финский комментатор объяснил бойкот Овечкину

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Финский хоккейный комментатор Теро Кайнулайнен объяснил, почему отказался называть фамилию российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина во время матча.

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Источник: AP 2022

Инцидент произошел на игре против «Питтсбурга» в ночь на 10 апреля.

«Слова — очень мощный и важный ресурс. Слова можно использовать или не использовать. Даже тишина слышна повсюду. Одни используют слова, другие нет. Каждый делает из них свои выводы. Я решил попробовать. Мои действия были совершенно спонтанными. Никто не знал об этом заранее, потому что более странного плана для меня тоже не было. После этого никто не стал звонить. Я позвонил и поделился своим мнением. Была обратная связь от зрителей. В основном положительные отзывы, но были и негативные», — цитирует журналиста Ilta-Sanomat.

Овечкин забросил 775 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).

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