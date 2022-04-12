Финский комментатор объяснил бойкот Овечкину

«Слова — очень мощный и важный ресурс. Слова можно использовать или не использовать. Даже тишина слышна повсюду. Одни используют слова, другие нет. Каждый делает из них свои выводы. Я решил попробовать. Мои действия были совершенно спонтанными. Никто не знал об этом заранее, потому что более странного плана для меня тоже не было. После этого никто не стал звонить. Я позвонил и поделился своим мнением. Была обратная связь от зрителей. В основном положительные отзывы, но были и негативные», — цитирует журналиста Ilta-Sanomat.