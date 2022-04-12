Справедливо ли наказали Малкина? Его забанили на четыре матча за удар клюшкой в лицо

Четыре игры дисквалификации и приличный штраф в 190 тысяч долларов получил Евгений Малкин за грязную выходку против защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки. После сирены об окончании второго периода россиянин на чужом пятачке засветил оппоненту клюшкой сначала по рукам, а потом ударил тому черенком прямо в лицо. Момент смотрелся жутковато. У пострадавшего полилась кровь, и он лишился нескольких зубов. Арбитры либерально выписали виновнику двойной малый штраф. Откуда взялась такая агрессия со стороны россиянина?

Боровецки сам далеко не безвинный ангел. Крепко сбитый, бритоголовый канадец по прозвищу Борокоп всегда играет на грани и знаменит своими силовыми приемами. Он их раздает налево и направо при любой возможности. Про его готовность скинуть перчатки и подраться даже напоминать не надо.

Защитник «Нэшвилла» на льду часто напоминает реликтового персонажа, непонятно каким образом перенесенного в современность с помощью машины времени из суровых 1990-х. Искусной работой с шайбой и хитрыми решениями Боровецки похвастаться не может, поэтому использует средства из арсеналов тафгая, провокатора и задиры: тычки у бортов и на своем пятачке, еле заметные удары клюшкой, инициирование физического контакта и прочие «радости жизни».

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Малкин никогда не отличался умением полностью держать эмоции под контролем и периодически вспыхивал. Обычно это происходило в те моменты, когда у него не шла игра. Нападающий «Питтсбурга» в такие моменты заводился как ребенок и норовил незамедлительно отомстить обидчику. Подавать месть холодной — это не тот рецепт, который обожает россиянин. Ему надо ответить сразу. Отсюда и масса удалений на соперниках, которые мастерски ему залезали под кожу.

Однако за всю карьеру в НХЛ у Малкина ранее была единственная дисквалификация — в 2019-м он заехал клюшкой по лицу нападающему «Филадельфии» Михаэлю Раффлю и пропустил всего один матч.

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Обычно инквизиторы от НХЛ к своим звездам относятся лояльнее, чем к простым игрокам. Но сейчас, видимо, решили показать, что будут строго карать любого вне зависимости от его фамилии. Например, в нынешнем чемпионате лидер «Торонто» Остон Мэттьюс в рамках «Зимней классики» схлопотал два матча дисквалификации за откровенный удар черенком клюшки в шею защитнику «Баффало» Расмусу Далину. Швед травмы избежал, поэтому форвард даже возмутился суровостью прилетевшего постфактум наказания.

Сейчас случай с Малкиным выглядит как предупреждение всем остальным незадолго до начала плей-офф — держите себя в руках, вас никто не будет прощать. Это легче сделать, наказав известного хоккеиста, поскольку все обратят внимание на ситуацию и примут ее к сведению. «Питтсбургу» отсутствие Малкина может помешать в борьбе за удобный «посев», но в глобальном плане не критично. Команда давно гарантировала себе кубковую весну. Малкин получит возможность перезарядить батарейки и успокоить нервы перед самой важной частью сезона.