Овечкин повторил достижение Халла в НХЛ

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Вашингтона». Одну из шайб за столичный клуб забросил россиянин Александр Овечкин. Как сообщает журналист Том Гулитти в своём «твиттере» Овечкин открыл счёт в 131 матче, тем самым повторив достижение Бретта Халла. Теперь они делят между собой второй место по этому показателю. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (135).