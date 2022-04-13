Дубль Тарасенко и пасы Бучневича принесли «Сент-Луису» шестую победу подряд

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась со счетом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил признанный первой звездой матча российский нападающий Владимир Тарасенко (39-я и 50-я минуты), еще по шайбе забросили Дэвид Перрон (1) и Тори Крюг (36). У «Бостона» голами отметились Патрис Бержерон (1) и Марк Маклафлин (17).