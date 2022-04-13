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09:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Тарасенко и пасы Бучневича принесли «Сент-Луису» шестую победу подряд

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» обыграли «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2022

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась со счетом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил признанный первой звездой матча российский нападающий Владимир Тарасенко (39-я и 50-я минуты), еще по шайбе забросили Дэвид Перрон (1) и Тори Крюг (36). У «Бостона» голами отметились Патрис Бержерон (1) и Марк Маклафлин (17).

Российский форвард «Блюз» Павел Бучневич записал на свой счет две результативные передачи и стал третьей звездой встречи. Иван Барбашев и Алексей Торопченко очков не набрали.

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