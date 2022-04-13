Егор Шарангович оформил дубль в матче чемпионата НХЛ
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны», сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок завершился со счетом 6:2 в пользу «дьяволов». В активе Шаранговича — пятая и шестая шайбы своей команды, причем на оба точных броска Егору хватило всего полторы минуты в третьем периоде. Более того, белорус принял участие в первом взятии ворот «койотов», ассистировав Фабиану Зеттерлунду. Всего Егор Шарангович провел на льду 19 с половиной минут, нанес 3 броска, заработал показатель полезности «+3» и был признан первой звездой встречи.
В 67 играх текущего сезона НХЛ Егор Шарангович набрал 43 (22+21) очка. До конца чемпионата «Нью-Джерси» осталось провести 9 матчей.