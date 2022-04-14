Стало известно, кто сыграет в «Зимней классике НХЛ» в 2023 году
«Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграют в «Зимней классике» Национальной хоккейной лиги 2023 года, сообщается на официальном сайте лиги.
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ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
«Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграют в «Зимней классике» Национальной хоккейной лиги 2023 года, сообщается на официальном сайте лиги.
Встреча пройдёт в Бостоне на стадионе «Фэнуэй Парк» 2 января. Отмечается, что «Питтсбург» сыграет свою третью «Зимнюю классику» и шестой матч на открытом воздухе в НХЛ. «Бостон», в свою очередь, проведёт свой пятый матч на открытом воздухе и четвертый в рамках «Зимней классики НХЛ».
Напомним, «Зимняя классика» 2022 года прошла в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет Филд» 2 января. В этот день «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 6:4. «Зимняя классика НХЛ» 2022 года стала самой холодной в истории. По ходу матча столбик термометра опускался до −29 градусов.