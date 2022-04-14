Стало известно, кто сыграет в «Зимней классике НХЛ» в 2023 году

Встреча пройдёт в Бостоне на стадионе «Фэнуэй Парк» 2 января. Отмечается, что «Питтсбург» сыграет свою третью «Зимнюю классику» и шестой матч на открытом воздухе в НХЛ. «Бостон», в свою очередь, проведёт свой пятый матч на открытом воздухе и четвертый в рамках «Зимней классики НХЛ».