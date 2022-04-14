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12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, кто сыграет в «Зимней классике НХЛ» в 2023 году

«Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграют в «Зимней классике» Национальной хоккейной лиги 2023 года, сообщается на официальном сайте лиги.

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ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Встреча пройдёт в Бостоне на стадионе «Фэнуэй Парк» 2 января. Отмечается, что «Питтсбург» сыграет свою третью «Зимнюю классику» и шестой матч на открытом воздухе в НХЛ. «Бостон», в свою очередь, проведёт свой пятый матч на открытом воздухе и четвертый в рамках «Зимней классики НХЛ».

Напомним, «Зимняя классика» 2022 года прошла в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет Филд» 2 января. В этот день «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 6:4. «Зимняя классика НХЛ» 2022 года стала самой холодной в истории. По ходу матча столбик термометра опускался до −29 градусов.

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