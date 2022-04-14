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09:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гретцки сравнил американского форварда «Торонто» с Овечкиным

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки сравнил американского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Торонто
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Источник: AP 2022

На прошлой неделе Мэттьюс побил клубный рекорд по количеству голов в одном регулярном чемпионате. Нападающий с 58 шайбами возглавляет список лучших снайперов текущего сезона. Овечкин в списке снайперов отстает от Мэттьюса на 12 шайб, забив 46 голов.

«Мэттьюс кажется по-настоящему особенным (игроком). То, что он делает, очень похоже на то, что делал Овечкин, когда был моложе. Так что, думаю, они во многом похожи. Оба — выдающиеся снайперы», — сказал Гретцки, слова которого приводятся на сайте НХЛ.

«У него (Мэттьюса) нет предела, потому что он настолько хорош, он крупный, сильный и быстрый, и у него хороший бросок. Из того, что у него общего с Овечкиным: быстрый бросок, скорость и точность», — добавил Гретцки.

В четверг в Торонто пройдет матч, в котором «Мэйпл Лифс» примут «Вашингтон».

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