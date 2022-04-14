Гретцки сравнил американского форварда «Торонто» с Овечкиным

На прошлой неделе Мэттьюс побил клубный рекорд по количеству голов в одном регулярном чемпионате. Нападающий с 58 шайбами возглавляет список лучших снайперов текущего сезона. Овечкин в списке снайперов отстает от Мэттьюса на 12 шайб, забив 46 голов.

«Мэттьюс кажется по-настоящему особенным (игроком). То, что он делает, очень похоже на то, что делал Овечкин, когда был моложе. Так что, думаю, они во многом похожи. Оба — выдающиеся снайперы», — сказал Гретцки, слова которого приводятся на сайте НХЛ.

«У него (Мэттьюса) нет предела, потому что он настолько хорош, он крупный, сильный и быстрый, и у него хороший бросок. Из того, что у него общего с Овечкиным: быстрый бросок, скорость и точность», — добавил Гретцки.