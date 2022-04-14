Русский гигант не оставил шансов клубу из Калифорнии! У Ничушкина — четвертый дубль в сезоне

«Взлетная полоса» из 10 матчей перед розыгрышем Кубка Стэнли, как выразился тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар, началась в среду вечером против «голодного» «Лос-Анджелеса». «Колорадо» до матча с «Кингз» делил с «Флоридой Пантерз» лидерство, имея 110 очков, а «Короли», в свою очередь, ведут схватку с пятью командами за последние три кубковых места в Западной конференции.

«Они играли с большим желанием и напором в течение достаточно долгого времени из-за своего положения в турнирной таблице. “Короли” смотрят вперед, пытаясь догнать вышестоящие команды, и оглядываются назад, пытаясь оставаться впереди других соперников. Я думаю, это хорошо для нас. Когда вы играете с “голодными” командами, у вас нет другого выбора, кроме как быть сосредоточенным и вовлеченным в игру. Иначе вам будет стыдно. Так что для нашей команды полезно постоянно играть с командами, которые борются за места в плей-офф. Это позволит поддерживать высокий уровень нашей собственной игры», — сказал Джаред Беднар до матча.

Но реальность превзошла все ожидания болельщиков «Лавин». «Колорадо» разнес соперника в пух и прах, получив возможность как следует покуражиться в деле пополнения личной статистики. Лидер атаки «Эвеланш» Натан Маккиннон набрал пять (3+2) очков, лучший защитник Кейл Макар заработал 4 (1+3) очка, ну, а Валерий Ничушкин впервые в заокеанской карьере открыл счет третьему десятку своих голов.

Звенья «Колорадо» на матче с «Лос-Анджелесом»:

Бураковски — Маккиннон — Рантанен,

Леконен — Комфер — Ничушкин,

Ньюхук — Штурм — Кюбель,

Кольяно — Хелм — О’Коннор.

Тэйвз — Макар,

Жирар — Мэнсон,

Байрэм — Э. Джонсон.

Кемпер.

Ничушкин в очередной раз подтвердил, что не зря занимает место в топ-6 нападающих команды, которая считается одним из главных претендентов на чашку. Челябинец оформил свой второй голевой дубль за 6 последних матчей, превзойдя отметку в 20 заброшенных шайб за сезон.

Свой первый гол он положил уже на четвертой минуте встречи. Контратака «Колорадо» получилась образцовой: Арттури Лехконен протащил шайбу по левому флангу и транзитом через Боуэна Байрама переправил ее на дальнюю штангу, где Ничушкину оставалось лишь случайно не попасть в голкипера Джонатана Куика.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uzMIB9pi3mY?start=56" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На старте третьего периода, когда счет уже был 7:2 в пользу хозяев, Ничушкин отличился во второй раз. Теперь он все сделал сольно: подобрал шайбу на правом борту в чужой зоне, укрыл ее корпусом, выбрался на ближнюю штангу и нашел место, куда можно было эффективно бросить вратарю Кэлу Петтерсону.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uzMIB9pi3mY?start=364" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Забивная машина “Колорадо” берет новую высоту», — так охарактеризовал потрясающую результативность «Лавин» обозреватель Denver Post Кайл Фредриксон.