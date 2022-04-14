Русский гигант не оставил шансов клубу из Калифорнии! У Ничушкина — четвертый дубль в сезоне
Большой Вэл не сбавляет оборотов.
Большой Вэл не сбавляет оборотов.
«Взлетная полоса» из 10 матчей перед розыгрышем Кубка Стэнли, как выразился тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар, началась в среду вечером против «голодного» «Лос-Анджелеса». «Колорадо» до матча с «Кингз» делил с «Флоридой Пантерз» лидерство, имея 110 очков, а «Короли», в свою очередь, ведут схватку с пятью командами за последние три кубковых места в Западной конференции.
«Они играли с большим желанием и напором в течение достаточно долгого времени из-за своего положения в турнирной таблице. “Короли” смотрят вперед, пытаясь догнать вышестоящие команды, и оглядываются назад, пытаясь оставаться впереди других соперников. Я думаю, это хорошо для нас. Когда вы играете с “голодными” командами, у вас нет другого выбора, кроме как быть сосредоточенным и вовлеченным в игру. Иначе вам будет стыдно. Так что для нашей команды полезно постоянно играть с командами, которые борются за места в плей-офф. Это позволит поддерживать высокий уровень нашей собственной игры», — сказал Джаред Беднар до матча.
Но реальность превзошла все ожидания болельщиков «Лавин». «Колорадо» разнес соперника в пух и прах, получив возможность как следует покуражиться в деле пополнения личной статистики. Лидер атаки «Эвеланш» Натан Маккиннон набрал пять (3+2) очков, лучший защитник Кейл Макар заработал 4 (1+3) очка, ну, а Валерий Ничушкин впервые в заокеанской карьере открыл счет третьему десятку своих голов.
Звенья «Колорадо» на матче с «Лос-Анджелесом»:
Бураковски — Маккиннон — Рантанен,
Леконен — Комфер — Ничушкин,
Ньюхук — Штурм — Кюбель,
Кольяно — Хелм — О’Коннор.
Тэйвз — Макар,
Жирар — Мэнсон,
Байрэм — Э. Джонсон.
Кемпер.
Ничушкин в очередной раз подтвердил, что не зря занимает место в топ-6 нападающих команды, которая считается одним из главных претендентов на чашку. Челябинец оформил свой второй голевой дубль за 6 последних матчей, превзойдя отметку в 20 заброшенных шайб за сезон.
Свой первый гол он положил уже на четвертой минуте встречи. Контратака «Колорадо» получилась образцовой: Арттури Лехконен протащил шайбу по левому флангу и транзитом через Боуэна Байрама переправил ее на дальнюю штангу, где Ничушкину оставалось лишь случайно не попасть в голкипера Джонатана Куика.
На старте третьего периода, когда счет уже был 7:2 в пользу хозяев, Ничушкин отличился во второй раз. Теперь он все сделал сольно: подобрал шайбу на правом борту в чужой зоне, укрыл ее корпусом, выбрался на ближнюю штангу и нашел место, куда можно было эффективно бросить вратарю Кэлу Петтерсону.
«Забивная машина “Колорадо” берет новую высоту», — так охарактеризовал потрясающую результативность «Лавин» обозреватель Denver Post Кайл Фредриксон.
Ничушкин впервые в карьере добрался до 20 шайб за регулярный чемпионат и имеет шансы заработать 50 очков за сезон, что будет выше предыдущего личного рекорда на 14 баллов.