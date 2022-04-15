Кросби догнал Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен

В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3) Кросби забил гол и отдал две результативные передачи (3 очка). Овечкин в параллельной игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7) результативными действиями не отметился.

Таким образом, у обоих хоккеистов сейчас по 1405 очков за карьеру, однако Овечкин провел на 167 матчей больше: 1269 против 1102 у Кросби. Александр и Сидни делят 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Их ближайшая цель — Дэйл Хаверчук, занимающий 20-е место с 1409 очками.