Кросби догнал Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в очередной раз сравнялся с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным по набранным очкам за карьеру.
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в очередной раз сравнялся с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным по набранным очкам за карьеру.
В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3) Кросби забил гол и отдал две результативные передачи (3 очка). Овечкин в параллельной игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7) результативными действиями не отметился.
Таким образом, у обоих хоккеистов сейчас по 1405 очков за карьеру, однако Овечкин провел на 167 матчей больше: 1269 против 1102 у Кросби. Александр и Сидни делят 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Их ближайшая цель — Дэйл Хаверчук, занимающий 20-е место с 1409 очками.
Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки — 2857 очков.
В сезоне-2020/21 Овечкин провел 72 матча и набрал 85 (46+39) очков. На счету Кросби 80 (29+51) очков в 63 матчах.