Что творит Тарасенко! Русская звезда «Сент-Луиса» разрывает НХЛ: шедевральный гол одной рукой и хет-трик

Поиграть мускулами в матче с одним из главных аутсайдеров НХЛ — не самая сложная задача. «Баффало» чуть ли не с самого начала сезона не ставит перед собой турнирных целей и играет в удовольствие — что для себя, что для соперника. Поэтому, даже когда форвард «Баффало» Асплунд открыл счет, в «Сент-Луисе» не стали дергаться: такая атака, какая есть в «Блюз», найдет свои моменты.

Вот и в концовке первого периода Давид Перрон забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, реализовав большинство. А в начале второго то же самое сделал Брэндон Саад. В обоих голах поучаствовал Владимир Тарасенко, записавший на свой счет две результативные передачи. Кто ж знал, что его главные геройства еще впереди?

«Баффало» сравнял счет, но против ударной тройки соперника был бессилен. Потрясающую форму набрал Роберт Томас, который электричкой пронесся по зоне «Сэйбрз» и выдал пас, казалось бы, в никуда. Но на свободное место накатил Павел Бучневич, нашедший пасом на пустые ворота Тарасенко.

А вскоре 91-й номер «Блюз» порадовал нас настоящим шедевром. Тарасенко обыграл первого номера драфта-2021 Пауэра, пробросив шайбу мимо него одной рукой, а затем повторил «финт Форсберга», закатив шайбу в ворота, переложив клюшку в правую руку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IG__z1X7ssE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тарасенко принял участие во всех шести результативных атаках «Сент-Луиса» в этот вечер, но в одной все-таки не попал в протокол. Войдя в чужую зону, Владимир оставил шайбу Томасу, который отпасовал на Парэйко. Бучневич после его передачи со второго раза переиграл Андерсона.