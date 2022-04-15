Что творит Тарасенко! Русская звезда «Сент-Луиса» разрывает НХЛ: шедевральный гол одной рукой и хет-трик
Такого вы давно не видели.
Такого вы давно не видели.
Поиграть мускулами в матче с одним из главных аутсайдеров НХЛ — не самая сложная задача. «Баффало» чуть ли не с самого начала сезона не ставит перед собой турнирных целей и играет в удовольствие — что для себя, что для соперника. Поэтому, даже когда форвард «Баффало» Асплунд открыл счет, в «Сент-Луисе» не стали дергаться: такая атака, какая есть в «Блюз», найдет свои моменты.
Вот и в концовке первого периода Давид Перрон забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, реализовав большинство. А в начале второго то же самое сделал Брэндон Саад. В обоих голах поучаствовал Владимир Тарасенко, записавший на свой счет две результативные передачи. Кто ж знал, что его главные геройства еще впереди?
«Баффало» сравнял счет, но против ударной тройки соперника был бессилен. Потрясающую форму набрал Роберт Томас, который электричкой пронесся по зоне «Сэйбрз» и выдал пас, казалось бы, в никуда. Но на свободное место накатил Павел Бучневич, нашедший пасом на пустые ворота Тарасенко.
А вскоре 91-й номер «Блюз» порадовал нас настоящим шедевром. Тарасенко обыграл первого номера драфта-2021 Пауэра, пробросив шайбу мимо него одной рукой, а затем повторил «финт Форсберга», закатив шайбу в ворота, переложив клюшку в правую руку.
Тарасенко принял участие во всех шести результативных атаках «Сент-Луиса» в этот вечер, но в одной все-таки не попал в протокол. Войдя в чужую зону, Владимир оставил шайбу Томасу, который отпасовал на Парэйко. Бучневич после его передачи со второго раза переиграл Андерсона.
Мог ли в такой игре Тарасенко уйти без хет-трика? Конечно, нет! Российский нападающий поразил пустые ворота и приблизился к личному рекорду результативности. Сейчас на его счету 72 (31+41) очка, а до лучшего результата в карьере осталось всего три очка. «Сент-Луису» предстоит сыграть в регулярке еще восемь матчей, а учитывая показатели Тарасенко в последних матчах, этого точно должно хватить. В последних четырех играх лидер «Сент-Луиса» набрал аж 11 (6+5) очков!