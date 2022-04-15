Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Аризона
71
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Вегас
16
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Нью-Джерси
31
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Сан-Хосе
Б
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Эдмонтон
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Миннесота
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Сент-Луис
26
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Оттава
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Детройт
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Анахайм
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Вашингтон
73
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
18.04
Торонто
Айлендерс
13
16.04
Бостон
Питтсбург
24
05:00
Ванкувер
Аризона
71
04:00
Калгари
Вегас
16
04:00
Колорадо
Нью-Джерси
31
03:30
Чикаго
Сан-Хосе
Б
54
03:00
Нэшвилл
Эдмонтон
04
03:00
Даллас
Миннесота
ОТ
23
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что творит Тарасенко! Русская звезда «Сент-Луиса» разрывает НХЛ: шедевральный гол одной рукой и хет-трик

Такого вы давно не видели.

Баффало
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Поиграть мускулами в матче с одним из главных аутсайдеров НХЛ — не самая сложная задача. «Баффало» чуть ли не с самого начала сезона не ставит перед собой турнирных целей и играет в удовольствие — что для себя, что для соперника. Поэтому, даже когда форвард «Баффало» Асплунд открыл счет, в «Сент-Луисе» не стали дергаться: такая атака, какая есть в «Блюз», найдет свои моменты.

Вот и в концовке первого периода Давид Перрон забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, реализовав большинство. А в начале второго то же самое сделал Брэндон Саад. В обоих голах поучаствовал Владимир Тарасенко, записавший на свой счет две результативные передачи. Кто ж знал, что его главные геройства еще впереди?

«Баффало» сравнял счет, но против ударной тройки соперника был бессилен. Потрясающую форму набрал Роберт Томас, который электричкой пронесся по зоне «Сэйбрз» и выдал пас, казалось бы, в никуда. Но на свободное место накатил Павел Бучневич, нашедший пасом на пустые ворота Тарасенко.

А вскоре 91-й номер «Блюз» порадовал нас настоящим шедевром. Тарасенко обыграл первого номера драфта-2021 Пауэра, пробросив шайбу мимо него одной рукой, а затем повторил «финт Форсберга», закатив шайбу в ворота, переложив клюшку в правую руку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тарасенко принял участие во всех шести результативных атаках «Сент-Луиса» в этот вечер, но в одной все-таки не попал в протокол. Войдя в чужую зону, Владимир оставил шайбу Томасу, который отпасовал на Парэйко. Бучневич после его передачи со второго раза переиграл Андерсона.

Мог ли в такой игре Тарасенко уйти без хет-трика? Конечно, нет! Российский нападающий поразил пустые ворота и приблизился к личному рекорду результативности. Сейчас на его счету 72 (31+41) очка, а до лучшего результата в карьере осталось всего три очка. «Сент-Луису» предстоит сыграть в регулярке еще восемь матчей, а учитывая показатели Тарасенко в последних матчах, этого точно должно хватить. В последних четырех играх лидер «Сент-Луиса» набрал аж 11 (6+5) очков!

Баффало
2:6
1:1, 1:3, 0:2
Сент-Луис
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь