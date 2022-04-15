Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Калгари»

Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.

За хозяев забил Диллон Дюбе. А за гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Дадонов, Джек Айкел, Майкл Амадио, Джонатан Маршессо, Николя Руа и Вильям Карлссон, которому ассистировал Дадонов.

В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.