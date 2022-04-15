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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс».

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Источник: Reuters

Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.

За хозяев забил Диллон Дюбе. А за гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Дадонов, Джек Айкел, Майкл Амадио, Джонатан Маршессо, Николя Руа и Вильям Карлссон, которому ассистировал Дадонов.

В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

На 24-й минуте за хозяев счёт открыл Логаг О’Коннор. На 28-й минуте Андре Бураковски удвоил преимущество. На 35-й минуте Артурри Лехконен забил ещё один гол для хозяев. Йеспер Братт отыграл одну шайбу на 52-й минуте.

Калгари
1:6
1:1, 0:4, 0:1
Вегас
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