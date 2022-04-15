Гонка снайперов НХЛ: Драйзайтль оформил хет-трик и оторвался от Овечкина на 8 шайб

Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:0.

Немецкий нападающий гостей Леон Драйзайтль оформил хет-трик в матче.

Драйзайтль открыл счёт голам в матче уже на 9-й минуте. На 33-й минуте на его счету был дубль. Через 3 минуты забил Дарнелл Нурс. На 52-й минуте Драйзайтль оформил хет-трик. Это была последняя заброшенная шайба в матче.