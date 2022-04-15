Овечкина и его американского преемника затмил незаметный русский герой! Михеев положил дубль на глазах у суперзвезд

Александр Овечкин — безоговорочно лучший снайпер Национальной хоккейной лиги в 21-м веке. Остон Мэттьюс — человек, которого многие называют наследником Ови, способных когда-нибудь превзойти голевые рекорды россиянина. Казалось бы, что может быть круче очной дуэли двух невероятных страйкеров? Особенно, когда они находятся в великолепной форме — перед матчем «Торонто» — «Вашингтон» Александр Великий забивал в 4 матчах подряд, а его американский преемник наколотил 21 шайбу за 17 игр. Но Овечкин и Мэттьюс в четверг разочаровали.

Старший из снайперов за 15 проведенных на льду минут лишь раз бросил в створ ворот «Мэйпл Лифс» и вполне логично остался без набранных очков. Единственным заметным эпизодом с участием Ови стал вот этот зубодробительный хит на Колине Блэкуэлле.

Мэттьюс же выступил чуть лучше, отдав пару результативных ассистов и преодолев отметку в 100 результативных баллов за сезон, но тоже не особо убедил.

Зажигали этим вечером совсем другие люди. Например, форвард канадской команды Майкл Бантинг. Пока Мэттьюс переписывал историю «Торонто» и американского хоккея этот нападающий упорно молчал — он не мог забить с 8 марта, засуха растянулась на 19 игр. Но против клуба из столицы США Бантинга прорвало, и он бомбанул дублем.

Еще дольше не отмечался заброшенными шайбами защитник «Кленовых Листьев» Илья Любушкин — последний его гол был зафиксирован 8 апреля 2021 года. Но даже такая продолжительная серия в четверг прервалась: наш оборонец качественно поддержал атаку вторым темпом и приблизил к замене Илью Самсонова, который отправился на скамейку уже через 18 секунд после этого эпизода.

Оторвался в игре с командой Овечкина и российский форвард «Торонто» Илья Михеев. Первый его гол получился трудовым — воспитанник «Авангарда» оказался в нужное время в нужном месте, пропихнул шайбу в ворота и дал понять, что рокировка Самсонова на Витека Ванечека особой пользы «Вашингтону» не принесет.

А вот в третьей двадцатиминутке Михеев исполни настоящий шедевр. Он получил передачу на синей линии зоны «Кэпиталз», решил не замечать защитников и изящно разобрался с нечастным Ванечеком. Красотища!