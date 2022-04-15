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12:11 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы Подколзина помогли «Ванкуверу» победить «Аризону» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:1.

Ванкувер
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Источник: Reuters

ТАСС, 15 апреля. «Ванкувер» в пятницу обыграл «Аризону» со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алекс Чиассон (11, 49-я минуты), Шелдон Дрис (19), Элиас Петтерссон (25), Василий Подколзин (36, 40) и Конор Гарланд (36). У проигравших отличился Эндрю Лэдд (31).

Подколзин также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Гарланда. Всего в активе 20-летнего форварда теперь 23 очка (13 шайб + 10 передач) в 72 матчах сезона.

«Ванкувер» одержал пятую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 84 очка в 75 матчах. «Аризона» идет восьмой в Центральном дивизионе с 49 очками после 74 встреч.

В следующем матче «Ванкувер» 19 апреля дома примет «Даллас», «Аризона» двумя днями ранее в гостях встретится с «Калгари».

Ванкувер
7:1
2:0, 4:1, 1:0
Аризона
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