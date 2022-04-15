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11:49 (мск), источник: Sport24

Русский форвард спас чемпиона НХЛ! «Тампа» была в 13 секундах от провала, но Кучеров все исправил

А вот для Василевского матч с «Анахаймом» получился неудачным.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Матч против «Дакс» получился для действующего чемпиона «Тампы» очень необычным и контрастным. Два гола в первом периоде подарили «Молниям» комфортное лидерство в счете, но затем все победные перспективы неожиданно быстро пропали, а лучший голкипер НХЛ Андрей Василевский оказался среди главных неудачников.

Пропустив три гола за первые 10 минут и 41 секунду второго периода Василевский был заменен на своего сменщика Брайана Эллиотта. Возможно, это был месседж главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера своим подопечным, хотя вариант замены Андрея по ходу матча — крайне редкий для Купера в принципе (это случилось впервые с 13 марта 2018 года).

И все же, проигрывая со счетом 2:3 «Тампа» нашла в себе силы сделать все, чтобы вытащить неудачно складывающийся матч. За 13 секунд до конца третьего периода инициативу на себя взял Никита Кучеров: российский бомбардир «Лайтнинг» хитро набросил со средней дистанции на пятачок, после чего шайба нашла путь в ворота Энтони Столарза.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Кучерова 47 (16+31) очков в 39 матчах нынешнего сезона.

«Никита очень важен для нашей команды. У него есть потрясающая уверенность в своих силах, он играет здорово. Когда он уверен, то, без сомнения, он — один из лучших хоккеистов в мире», — оценил россиянина Алекс Киллорн.

В овертайме Энтони Сирелли довел дело до победного, подарив «Тампе» победу, которую южане, впрочем, не вполне заслужили своей игрой.

Тампа-Бэй
4:3ОТ
2:0, 0:3, 1:0
Анахайм
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