Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси умер в возрасте 65 лет
В возрасте 65 лет скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси.
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
В возрасте 65 лет скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси.
Об этом сообщает пресс-служба «Айлендерс». Босси выступал за этот клуб в 1977—1987 годах.
За карьеру в НХЛ Босси провел 752 матча и набрал 1126 (573+553) очков. В составе сборной Канады он становился победителем Кубка Канады — 1984.
В Зал хоккейной славы в Торонто Босси был введен в 1991 году.