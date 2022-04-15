Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси умер в возрасте 65 лет

Об этом сообщает пресс-служба «Айлендерс». Босси выступал за этот клуб в 1977—1987 годах.

За карьеру в НХЛ Босси провел 752 матча и набрал 1126 (573+553) очков. В составе сборной Канады он становился победителем Кубка Канады — 1984.