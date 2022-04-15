Александр Овечкин — о смерти Майка Босси: он был прекрасным человеком

В пятницу стало известно, что Босси умер в возрасте 65 лет. В октябре прошлого года у бывшего хоккеиста был диагностирован рак легких.

«Я встречался с ним пару раз. Он всегда улыбался, у него всегда было хорошее настроение. Это печальный день для всего мира. Он был легендой. Очевидно, что он был великим человеком. Он величайший, очень хороший снайпер. Это грустная весть. Желаю всего самого наилучшего его семье. Повторюсь, что это большая печаль для всего хоккейного мира», — цитирует Овечкина Washington Hockey Now.

«Его голы — это сумасшедшая статистика, бешеные цифры. Мне повезло забросить 60 шайб за сезон только однажды. Эти ребята умели забивать, они любили играть в хоккей. Было удовольствием смотреть их матчи на видеокассетах. Мне повезло встретить Босси, когда он был жив», — добавил россиянин.