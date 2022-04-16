Бобровский вышел на второе место по числу побед в НХЛ среди российских вратарей

33-летний хоккеист разделил второе место среди вратарей из России по победам в лиге с Николаем Хабибулиным, у которого также 333 победы в 799 матчах. На счету Бобровского 587 встреч в НХЛ.

Первую строчку по данному показателю занимает Евгений Набоков, одержавший 353 победы в лиге за 697 игр. В пятёрку лучших также входят Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс», 260 побед в 557 матчах) и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 225 победных встреч из 360).