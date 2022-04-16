Наши в НХЛ: вратарские рекорды Бобровского и Сорокина, первый гол Мамина за три месяца

Вратарь лидирующей команды Восточной конференции — «Флориды Пантерз» — Сергей Бобровский установил рекорд клуба по победам за сезон.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 28, 16.04.2022, 2:00 Флорида 6 Виннипег 1

Голкипер отразил 30 из 31 броска в игре с «Виннипегом Джетс», был признан третьей звездой встречи и выиграл 36-й матч «регулярки».

Сергей превзошел достижение Роберто Луонго — канадский вратарь побеждал в 35-ти играх сезонов 2005/06 и 2015/16. После игры с «Джетс» Бобровский также сравнялся с голкипером «Нэшвилла» Юусе Саросом по количеству побед в текущем сезоне (у обоих — по 36).

Один из голов «Флориды» в матче с «Виннипегом» на свой счет записал Максим Мамин. Россиянин прервал безголевую серию в 16 игр, забив впервые с 11 января. За 35 игр Мамин набрал 11 (6+5) очков. Это второй сезон Максима в НХЛ и самый результативный в заокеанской лиге.

«Флорида» одержала девять побед подряд — во второй раз в истории клуба. «Пантерз» стали первой командой, отобравшейся в плей-офф НХЛ, и занимают второе место по набранным очкам в турнирной таблице. «Флориду» (112 очков) опережает только «Колорадо Эвеланш» (114).

К другому клубному рекорду приблизился вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Российский голкипер в седьмой раз в сезоне сохранил ворота в неприкосновенности, отразив 44 броска в матче с «Монреалем Канадиенс» (3:0).

Сорокин обновил личный рекорд по сэйвам в одной игре и повторил достижение «Айлендерс» по количеству шатаутов. Гленн Реш провел семь «сухих» игр в сезоне 1975/76, а соотечественник Ильи — Семен Варламов — сделал это в минувшей «регулярке».