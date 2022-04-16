Журова: «Наша главная звезда в мировом спорте — Овечкин. Если бы не история на ОИ, номер один была бы Валиева»

«Наша главная звезда в мировом спорте — Александр Овечкин, конечно. Его в мире знают больше всего, на мой взгляд. А второе место я бы разделила между несколькими спортсменами — Большунов, Валиева, Медведев. Про Даню точно не стоит забывать, потому что он последние несколько лет абсолютно достойно завоевывает мировую известность. А Саша Большунов популярен даже среди иностранных спортсменов. Многие о нем говорят как о великом лыжнике.



Что касается Камилы Валиевой, то, думаю, если бы не было той неприятной истории на Олимпиаде, она была бы сейчас номер один. Если спросить у иностранцев, кого вы знаете из русских, многие ее вспомнят, уверена. Но из всех перечисленных Овечкин — самый популярный. Также Хабиб Нурмагомедов в определенных кругах в мире очень известен. Думаю, два года назад именно он был главной российской звездой за рубежом. В целом, у нас очень много спортсменов с мировой известностью, это очень радует. Такое количество мировых звезд из России говорит о высоком уровне нашего спорта», — сказала Журова в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.