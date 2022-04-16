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17:59 (мск), источник: Sport24

Журова: «Наша главная звезда в мировом спорте — Овечкин. Если бы не история на ОИ, номер один была бы Валиева»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о том, кто из российских спортсменов является звездой номер один в мировом спорте.

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Источник: AP 2022

«Наша главная звезда в мировом спорте — Александр Овечкин, конечно. Его в мире знают больше всего, на мой взгляд. А второе место я бы разделила между несколькими спортсменами — Большунов, Валиева, Медведев. Про Даню точно не стоит забывать, потому что он последние несколько лет абсолютно достойно завоевывает мировую известность. А Саша Большунов популярен даже среди иностранных спортсменов. Многие о нем говорят как о великом лыжнике.

Что касается Камилы Валиевой, то, думаю, если бы не было той неприятной истории на Олимпиаде, она была бы сейчас номер один. Если спросить у иностранцев, кого вы знаете из русских, многие ее вспомнят, уверена. Но из всех перечисленных Овечкин — самый популярный. Также Хабиб Нурмагомедов в определенных кругах в мире очень известен. Думаю, два года назад именно он был главной российской звездой за рубежом. В целом, у нас очень много спортсменов с мировой известностью, это очень радует. Такое количество мировых звезд из России говорит о высоком уровне нашего спорта», — сказала Журова в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.

Валиева выиграла золото Олимпиады в Пекине в командном турнире по фигурному катанию, но затем стало известно, что в декабрьской пробе Камилы обнаружено запрещенное вещество. WADA и МОК добивались отстранения 15-летней фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей выступить в личном турнире и сообщил о продолжении расследования дела.

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