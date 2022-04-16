Губерниев разнес финского комментатора, игнорирующего Овечкина в репортажах

«Финского комментатора, который игнорировал Овечкина в своих репортажах, мне просто жалко. Если ты хочешь протестовать против чего-то — не комментируй. А так ты усаживаешься комментировать и плюешь на зрителя, потому что Овечкин — главная звезда НХЛ. Ты плюешь на своего зрителя, потому что отказываешься от профессиональной работы. И ты плюешь на себя. Если я не хочу что-то делать, то просто не буду это обсуждать. Вот и все. Мне кажется, что финны пробивают дно. Что они пробьют дальше, я не знаю. При этом к самой стране и к людям я отношусь с большой симпатией», — сказал Губерниев.