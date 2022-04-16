Текущие события
Хоккей. НХЛ
19:30
Бостон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
19:30
Рейнджерс
Детройт
Хоккей. НХЛ
19:30
Нэшвилл
Чикаго
Хоккей. НХЛ
22:00
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
17.04
Баффало
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
17.04
Монреаль
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
17.04
Оттава
Торонто
Хоккей. НХЛ
17.04
Тампа-Бэй
Виннипег
Хоккей. НХЛ
17.04
Даллас
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
17.04
Колорадо
Каролина
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
18.04
Торонто
Айлендерс
13
19:30
Бостон
Питтсбург
24
02:00
Монреаль
Айлендерс
03
02:00
Флорида
Виннипег
61
15.04
Ванкувер
Аризона
71
15.04
Калгари
Вегас
16
15.04
Колорадо
Нью-Джерси
31
15.04
Чикаго
Сан-Хосе
Б
54
Хоккей. НХЛ. Все результаты
16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев разнес финского комментатора, игнорирующего Овечкина в репортажах

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Финский комментатор, игнорировавший в своих репортажах российского хоккеиста Александра Овечкина, пробил дно, заявил РИА Новости спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Финский хоккейный комментатор Теро Кайнулайнен, комментируя матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», отказался от произнесения фамилии Овечкина по ходу матча. Он отметил, что справился с поставленной задачей.

«Финского комментатора, который игнорировал Овечкина в своих репортажах, мне просто жалко. Если ты хочешь протестовать против чего-то — не комментируй. А так ты усаживаешься комментировать и плюешь на зрителя, потому что Овечкин — главная звезда НХЛ. Ты плюешь на своего зрителя, потому что отказываешься от профессиональной работы. И ты плюешь на себя. Если я не хочу что-то делать, то просто не буду это обсуждать. Вот и все. Мне кажется, что финны пробивают дно. Что они пробьют дальше, я не знаю. При этом к самой стране и к людям я отношусь с большой симпатией», — сказал Губерниев.

 'Эскортницы, 100%': комментатор унизил спортсменок из России в прямом эфире
'Россия не будет унижаться': шахматисты дерзко ответили Западу
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь