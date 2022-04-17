Панарин повторил достижение Гретцки и Ягра, во второй раз набрав 90 очков за «Рейнджерс»

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Панарин стал шестым игроком в истории «Рейнджерс», набравшим не менее 90 баллов в двух и более сезонах. Ранее набрать 90 очков в двух сезонах за «Рейнджерс» удалось Уэйну Гретцки, Роду Жильберу и Яромиру Ягру, а Жан Ратель и Марк Мессье провели по три сезона с 90+ очками.