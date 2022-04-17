Панарин повторил достижение Гретцки и Ягра, во второй раз набрав 90 очков за «Рейнджерс»
Россиянин Артемий Панарин отдал результативную передачу в матче регулярного сезона НХЛ против «Детройта» (4:0).
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Россиянин Артемий Панарин отдал результативную передачу в матче регулярного сезона НХЛ против «Детройта» (4:0).
Российский форвард достиг отметки в 90 очков за сезон, на счету Панарина 22 гола и 68 голевых пасов.
Ранее в карьере Панарин уже набирал 90 очков в качестве игрока «Рейнджерс» — в сезоне-2019/20 он набрал 95 (32+63) очков.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Панарин стал шестым игроком в истории «Рейнджерс», набравшим не менее 90 баллов в двух и более сезонах. Ранее набрать 90 очков в двух сезонах за «Рейнджерс» удалось Уэйну Гретцки, Роду Жильберу и Яромиру Ягру, а Жан Ратель и Марк Мессье провели по три сезона с 90+ очками.