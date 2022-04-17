Овечкин забил и превзошел рекорд Халла! А Орлов забыл, что он защитник, и набрал 4 очка

«Вашингтон» в последнее время стал мастером по разгромам соперников: четыре дня назад со счетом 9:2 была повержена «Филадельфия», а нынче пришел черед «Монреаля». Герой «Канадиенс» Кэри Прайс, который накануне провел первый матч в сезоне и вчистую проиграл дуэль Илье Сорокину, на этот раз на площадке не появился, за что вполне может быть благодарен главному тренеру. А вот его сменщику Сэму Монтембо пришлось 8 раз капитулировать и сполна хлебнуть негатива после шайб в исполнении «Столичных».

В первом периоде все было более-менее прилично — «Вашингтон» забил только один раз, а «Канадцы» имели преимущество по броскам и вся борьба казалась впереди, но после перерыва все надежды хозяев улетучились. Во втором периоде «Столичные» забили пять раз подряд, причем три шайбы уместились в отрезке из 48 секунд.

Не обошлось, конечно, и без гола Александра Овечкина. Эта была шайба номер 777, заброшенная с 50-й в сезоне передачи Евгения Кузнецова. Короткий, быстрый бросок — и Овечкин стал автором первой в карьере шайбы в ворота Монтембо, которому он раньше не забивал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-7RGavr4Fqc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме этого, россиянин превзошел результат Бретта Халла по сыгранным матчам (1270) и вышел на 78-е место по этому показателю в истории НХЛ.

Ну, а главным героем у «Кэпиталз», конечно, стал Дмитрий Орлов. Новокузнечанин провел один из лучших матчей в заокеанской карьере, набрав 4 (1+3) очка и сыграв так же результативно, как и форвард Тони Манта (2 гола, 4 очка). Гол Орлова был забит в лучших традициях Ови: защитник по широкой дуге «проинспектировал» чужую зону, выбрал момент для броска и выстрелил со средней дистанции.

До этого матчей с четырьмя очками в энхаэловской карьере Орлова не было. Дмитрий в очередной раз доказал, что является одним из самых недооцененных хоккеистов в лиге.