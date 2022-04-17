«Это лучший игрок в мире». Кучеров набрал 4 очка за 18 минут, подняв «Тампу» на камбэк

Чемпионы из «Тампы» в последних матчах опасно расслабились. Конечно, сам выход в плей-офф был обеспечен ещё примерно в декабре, а в Кубке Стэнли нынешнего формата позиция посева имеет не очень много значения. Однако из 15 матчей, предшествующих игре с «Виннипегом», «молнии» выиграли только семь, причём половину из них — уже в овертайме.

Такая весенняя оторопь случается с современной «Тампой» не в первый раз, но в этом году команда слишком дорого закупилась на дедлайне, отдав множество драфт-пиков, чтобы так падать весной. Кроме этого, команда могла потерять сравнительно комфортное третье место в дивизионе и серию с понятным «Торонто» и получить непредсказуемость wild card. Исправлять ситуацию надо было немедленно.

«Виннипег» был хорошим соперником, чтобы начать перелом. Правда, мотивация у «Джетс» ещё оставалась — шансы на плей-офф у них оставались чисто математические, в реальности выраженные сотыми долями процента, и для сохранения хотя бы их сегодня надо было побеждать в гостях. «Виннипег» смог забросить четыре шайбы после 14 бросков в двух периодах и повести 4:2. Однако потом включился русский лидер «Тампы» — и не только он.

Сначала Никита отдал передачу, получив шайбу после того, как перехватил передачу Блэйка Уилера. Забил Ник Пол — одна из дорогих покупок «Тампы» на дедлайне и автор золотого гола последнего ЧМ.

Уже через четыре минуты забил и сам Никита — после хорошей позиционной атаки, которая закончилась тем, что Хедман и Кучеров расписали хорошую двухходовку, оставив в дураках сразу трёх обороняющихся игроков соперника.

Третье очко получилось немного нетипичным — шайба после изящного подставления. Бросал всё тот же Хедман.

В четвёртом набранном очке ничего особенного не было, но зато оцените, как Михаил Сергачёв подключается к атаке и забрасывает шайбу с пятачка. Этот гол окончательно решил все вопросы, с проснувшимся Кучеровым «Тампа» выдала спурт 5:0 лишь за 18 минут игрового времени.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7RD_Ri8SKmk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя первой звездой игры был признан Хедман (0+4), после игры партнёры лили патоку в основном на Кучерова. Сам шведский защитник сказал: «Когда он находит свою игру, это лучший игрок в мире. Он так хорош в том, чтобы находить партнёров [передачами]. Он просто отличный хоккеист». Главный тренер Джон Купер: «Куч был основной причиной того, что игра перевернулась. В третьем периоде он сыграл великолепно, и когда наши лидеры играют так, это хорошо для команды».

После победы «Тампа» на три очка опережает «Бостон», который является основным преследователем команды. У «молний» сравнительно лёгкий календарь концовки — из семи матчей четыре против команд, не попавших в плей-офф. Очный матч с «Торонто», возможно, даст возможность зацепиться за второе место и преимущество площадки в первом раунде.