У Тарасенко — лучший сезон в карьере, Капризов притих после рекорда

Хоккей НХЛ 2021-2022 Регулярный чемпионат, 18.04.2022, 1:00 Нэшвилл 3 Сент-Луис 8

«Сент-Луис» набрал мощнейший ход в последних матчах: разнеся сегодня на выезде «Нэшвилл», «Блюз» выиграли девятый матч подряд. Просто неудержима атака команды — в этих девяти играх «Музыканты» накидали соперникам аж 49 шайб. И безусловный герой второй половины регулярного чемпионата в «Сент-Луисе» — российский нападающий Владимир Тарасенко.

В последних пяти встречах на счету Тарасенко аж 14 (8+6) очков, а отметившись в Нэшвилле голом и двумя результативными передачами, Владимир побил личный рекорд результативности в регулярке, который до этого был равен 75 очкам. Сейчас на его счету уже 76 (33+43). И пока не видно, как можно остановить Тарасенко. В эпизоде со своим голом российский форвард «Блюз» просто не заметил защитника «Нэшвилла» Александра Каррье, который пытался встретить его у борта.

А уже через три минуты после шикарного сейва Биннингтона «Сент-Луис» убежали в контратаку, которую развили Тарасенко и Роберт Томас, а завершил шведский защитник Калле Розен.

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Второй период хозяевам точно захочется забыть, а вот «Сент-Луис» установил клубный рекорд, отличившись семь раз за период. Иван Барбашев записал на свой счет две результативные передачи, Павел Бучневич — одну. У обоих, как и у Тарасенко, лучший сезон в карьере.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0hO0pWve8rU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не день Капризова

В прошлом матче против «Сент-Луиса» Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам за сезон, отличившись в 43-й раз. Но в игре с «Сан-Хосе» у Кирилла мало что получалось. Хоть и соперник-то казался максимально благодушным: в Миннеаполисе «Шаркс» проиграли в 10-й раз подряд. Капризов за 20 с половиной минут бросил трижды и заработал показатель полезности «-2».

Зато соотечественник и одноклубник Капризова Дмитрий Куликов провел очень качественный матч. И дело не только в шестом голе в сезоне — Куликов классно отыграл в обороне. В этом сезоне его показатель полезности составляет уже «+18», и наверняка это станет лучшим результатом в карьере Куликова. До этого был максимум «+8».