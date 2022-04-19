«Он каждый день готовит историю на завтрак». Овечкину покорился новый рекорд НХЛ!

Фантастический сезон Александра Овечкина продолжается. Сегодня он повторил очередной рекорд НХЛ и, вероятнее всего, скоро станет его единоличным обладателем. До этого дня только Теэму Селянне забрасывал 48 шайб в возрасте 36 лет или старше, теперь к нему присоединился и наш Александр Великий.

Гол случился во втором периоде матча с «Колорадо», когда Овечкин сначала заработал большинство для «Вашингтона», а затем и реализовал его в довольно необычной для себя манере. Всё началось с броска Джона Карлсона — Евгений Кузнецов подкараулил отскок от борта и отправил пас между штангой щитком вратаря на дежурившего на дальней штанге Ови. Ему не смог помешать и защитник, который блокировал его клюшку. Болельщики «столичных», коих собралось немало на арене в Денвере, зарядили «Ови, Ови!».

Великий финский снайпер Селянне в сезоне-2006/2007 тоже забросил 48 шайб за сезон, а летом праздновал победу в Кубке Стэнли в составе «Анахайма». Повторит ли Овечкин и этот путь? Посмотрим, но Александр подходит к плей-офф в великолепной форме, в последних семи матчах на его счету шесть заброшенных шайб. «Этот парень каждый день готовит историю на завтрак», — отреагировал на новое достижение Великой Восьмёрки NBC Sports Capitals. Такими темпами Ови практически гарантированно совсем скоро обгонит Финскую вспышку и в девятый раз за карьеру доберётся до 50 шайб за сезон. А ещё ему осталось совсем немного — всего два очка, чтобы войти в двадцатку лучших бомбардиров всех времён. На данный момент россиянин набрал 1407 очков, впереди — Дэйл Хаверчук с 1409 очками.

Это не единственный сегодняшний рекорд Александра — он повторил достижение Джо Сакика, Брэндана Шэнахана и Мариана Госсы, став четвёртым игроком в истории, который забил 28 разным командам НХЛ не менее 10 шайб в карьере. Что до главной погони Ови, то это его 778-й гол в карьере, до Горди Хоу теперь осталось 23 гола, до Уэйна Гретцки — 116 голов.

Если говорить о матче в целом, то по накалу это была игра уровня плей-офф. В первом периоде команды обменялись голами — счёт открыл Гарнет Хэтэуэй, а за три минуты до перерыва отличился Валерий Ничушкин, который именно в «Эвеланш» наконец-то обрёл себя и вырос из простого работяги, который пашет в обороне, до одного из лидеров команды. Валерий забросил уже 22-ю шайбу в сезоне, и набрал 47-е очко.

В третьем периоде «Колорадо» смог ещё раз сравнять счёт — Лехконен запихал шайбу в ворота вместе с щитком Ильи Самсонова, но уже спустя пару минут «столичные» ответили голом Маркуса Юханссона, и в итоге довели матч до победы. Самсонов отразил 24 броска и успешно прошёл самое тяжёлое испытание — одолел лучшую команду НХЛ. И принёс «столичным» важнейшие два очка — они борются за улучшение турнирного положения, чтобы избежать встречи с лидером Востока «Флоридой» в первом раунде.