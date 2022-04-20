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11:22 (мск), источник: ТАСС

Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче НХЛ против «Детройта»

ТАСС, 20 апреля. «Тампа» в среду уступила «Детройту» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе «Тампы» шайбы забросили Росс Колтон (24-я и 41-я минуты), Никита Кучеров (30). У «Детройта» отличились Оскар Сундквист (25), Якуб Врана (27, 46), Лукас Рэймонд (29).

Кучеров забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне, также на его счету 33 передачи в 41 игре. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков. Капитан команды Стивен Стэмкос сделал три голевых паса, за карьеру в НХЛ он набрал 953 очка (472 гола + 481 передача), по этому показателю нападающий сравнялся с лучшим бомбардиром в истории «Тампы» Мартеном Сен-Луи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» занимает третье место в Атлантическом дивизионе, набрав 100 очков в 76 играх. Ранее команда вышла в плей-офф НХЛ. «Тампа» является победителем Кубка Стэнли двух последних сезонов, также клуб завоевывал трофей в 2004 году. «Детройт» с 70 очками в 77 играх идет пятым в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче «Тампа» 22 апреля примет «Торонто». «Детройт» в тот же день в гостях сыграет с «Флоридой».

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