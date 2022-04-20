Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче НХЛ против «Детройта»

В составе «Тампы» шайбы забросили Росс Колтон (24-я и 41-я минуты), Никита Кучеров (30). У «Детройта» отличились Оскар Сундквист (25), Якуб Врана (27, 46), Лукас Рэймонд (29).

Кучеров забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне, также на его счету 33 передачи в 41 игре. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков. Капитан команды Стивен Стэмкос сделал три голевых паса, за карьеру в НХЛ он набрал 953 очка (472 гола + 481 передача), по этому показателю нападающий сравнялся с лучшим бомбардиром в истории «Тампы» Мартеном Сен-Луи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6OX2igs8oNI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» занимает третье место в Атлантическом дивизионе, набрав 100 очков в 76 играх. Ранее команда вышла в плей-офф НХЛ. «Тампа» является победителем Кубка Стэнли двух последних сезонов, также клуб завоевывал трофей в 2004 году. «Детройт» с 70 очками в 77 играх идет пятым в Атлантическом дивизионе.