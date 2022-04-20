Два очка Михеева помогли «Торонто» переиграть «Филадельфию»

В составе «Торонто» дублем отметился Вильям Нюландер, а также шайбы забрасывали Тимоти Лильегрен, Джейсон Спецца и Илья Михеев. Также российский нападающий отметился голевой передачей. После 48 матчей в активе Михеева 28 (18+10) очков. Защитник Илья Любушкин отметился ассистом. После 26 игр у россиянина 4 (1+3) балла.