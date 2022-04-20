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11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Два очка Михеева помогли «Торонто» переиграть «Филадельфию»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева — 5:2.

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Источник: AP 2022

В составе «Торонто» дублем отметился Вильям Нюландер, а также шайбы забрасывали Тимоти Лильегрен, Джейсон Спецца и Илья Михеев. Также российский нападающий отметился голевой передачей. После 48 матчей в активе Михеева 28 (18+10) очков. Защитник Илья Любушкин отметился ассистом. После 26 игр у россиянина 4 (1+3) балла.

В составе гостей забивали Джеймс ван Римсдайк и Ронни Аттард. Иван Проворов провёл на льду 26 минут 59 секунд, заработав «-2».

Во время загрузки произошла ошибка.

После 77 матчей «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 108 очков. «Филадельфия» (77) находится на 15-й позиции на Востоке.

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5:2
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