Панарин скоро побьет личный рекорд, Тарасенко продолжает зажигать

Ассистент Панарин и неповторимый Шестеркин

«Рейнджерс» не без труда справились на родном льду с «Виннипегом», который потерял шансы на плей-офф. Ньюйоркцы же гарантировали место в кубковой весне, но это не позволяет им выходить на матчи вальяжно, сберегая силы на решающий этап сезона. Две «сухие» победы подряд — над «Филадельфией» и «Детройтом» — наглядное подтверждение этого тезиса. Оборона Жерара Галлана во главе с Игорем Шестеркиным и страхующим его Александром Георгиевым идеально отработала в последних матчах. Игру с «Виннипегом» дополнила банальная интрига: прервется ли сегодня серия «Рейнджерс» без пропущенных голов?

Хоккей НХЛ 2021-2022 Регулярный чемпионат, 20.04.2022, 2:00 Рейнджерс 3 Виннипег 0

Первый период, за который «Джетс» лишь шесть раз доставили шайбу до ворот Шестеркина, располагал к продолжению удачного отрезка. 20 минут команды потратили на разведку и втягивались в игру. Во втором периоде возросла бросковая активность — как следствие, появилось больше опасных моментов. Правда, первого гола пришлось ждать до 36-й минуты. «Рейнджерс» подтвердили, что против них лучше не нарушать правила — обязательно накажут. Гол получился не совсем логичным для большинства. Ньюйоркцы подловили соперника на контратаке: Артемий Панарин и Мика Зибанежад вывели на шикарную позицию Райана Строума.

Важные сейвы Шестеркина в начале третьего периода — самом жарком отрезке для вратаря — позволили хозяевам сохранить минимальную разницу в счете. Игорь выручил команду после нескольких бросков в упор и выходов «один на один». «Рейнджерс» отбились, в том числе в меньшинстве, и отодвинули игру к воротам Эрика Комри. Голкипер «Виннипега» спасал партнеров не реже, чем Шестеркин, но на 52-й минуте все-таки пропустил вторую шайбу. Панарин мог забивать сам, но снова показал, каких щедрых парней воспитывают в Коркино. Артемий, находясь на вершине, стянул на себя игрока и освободил пространство для получившего шайбу Адама Фокса, а защитник неотразимо бросил с дальней дистанции.

Две передачи Панарина приблизили его к личному рекорду результативности в регулярках НХЛ. Сейчас у Артемия 92 очка за 72 матча. Лучший результат в карьере — 95 баллов в сезоне-2019/20. Улучшил статистику стремящийся к «Везине» Шестеркин, который отразил 31 бросок и оформил шестой шатаут. «Виннипег» в концовке снял вратаря, но тренерский ход только помог Строуму оформить дубль и закольцевать третью «сухую» победу подряд ньюйоркцев.

Русские тащат «Сент-Луис»

Русская банда продолжает вести за собой «Сент-Луис». «Блюз» выдали серию из девяти побед подряд во многом благодаря полезной игре российских форвардов: Тарасенко, Бучневича и Барбашева. Владимир решил проблемы со здоровьем и впечатляет результативностью, несмотря на сомнительные перспективы в «Сент-Луисе». Перед сезоном нападающий настаивал на обмене и планировал найти новый клуб. Никто не понимал, как поведет себя трижды прооперированное плечо Тарасенко. Оказалось, что медицинские проблемы остались в прошлом, а сам Владимир полон мотивации зажигать за «Блюз», как в лучшие годы.

Тройка Бучневич — Томас — Тарасенко — находка главного тренера «Музыкантов» Крэйга Беруби. Форварды идеально дополняют друг друга. И по мысли в атаке, и по черновой работе. С реализованного Павлом Бучневичем большинства и началось все самое интересное в матче с «Бостоном». Череповецкий воспитанник забросил 28-ю шайбу в сезоне, а ассистировали ему Тарасенко и Джордан Кайру. Летний обмен из «Рейнджерс» пошел на пользу и Бучневичу, и «Сент-Луису». Павел превратился в системообразующего игрока «Блюз»: выходит в большинстве, меньшинстве и на ключевые отрезки в равных составах. А по результативности нынешний сезон — лучший в карьере форварда.

Активный отрезок в начале второго периода помог «Брюинз» отыграться и выйти вперед. Шайбы Дебраска и Холла стали логичным следствием доминирования «Бостона». Но владея минимальным преимуществом против «Сент-Луиса», набравшего мощный ход в последних матчах, расслабляться нельзя. «Блюз» нашли чем ответить еще до перерыва.

Вторую шайбу «Музыканты» организовали за три секунды до сирены. Постаралась тройка Роберта Томаса, который подставил клюшку под наброс Тарасенко от синей линии. Владимир ловко оставил шайбу в зоне и смог оперативно доставить ее на пятак. Партнер же удачно попал по ней с лета и дезориентировал голкипера.