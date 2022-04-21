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07:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин забил 50-й гол в сезоне, передачу отдал Орлов

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

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Источник: AP 2022

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче — 3:3.

На 54-й минуте матча российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил свою 780-ю шайбу в НХЛ. Этот гол также стал для него 50-м в сезоне. Россиянин отметился точным выстрелом после передачи соотечественника Дмитрия Орлова.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. «Вегас», в свою очередь, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 87 очков.

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