Овечкин творит невозможное. В 36 лет он наколотил 50 голов за сезон и повторил великий рекорд Гретцки

Казалось бы, ну какая может быть интрига в матче между командой, уже обеспечившей себе место в плей-офф, и клубом, который продолжает битву за место в кубковой восьмерке?! Но Национальная хоккейная лига всегда сторонилась предсказуемости, что в ночь со среды на четверг по московскому времени еще раз доказали «Вашингтон» и «Вегас» — готовящиеся к розыгрышу Кубка Стэнли «Кэпиталз» дали полноценный бой максимально мотивированному сопернику. Главным действующим лицом лихой разборки в Лас-Вегасе стал, конечно же, Александр Овечкин.

Уже на 7-й минуте Ови заработал свой первый результативный балл в этой игре. Гости устроили карусель в зоне «Голден Найтс», русский капитан «Столичных» прошил Робина Ленера дальним выстрелом, но шайба катилась к ленточке слишком медленно, рискуя быть выбитой кем-то из хоккеистов хозяев — этого удалось избежать, благодаря добиванию Евгению Кузнецова.

Вскоре «Вегас» ответил своим голом, но после окончания стартового периода все обсуждали не заброшенные шайбы, а шикарный поступок Овечкина. В одном из игровых эпизодов он потеря равновесие и рухнул на лед в борьбе с Максом Пачиоретти — судьи зафиксировали нарушение со стороны американца и готовы были отправить его в штрафной бокс. Но Ови проявил редкое благородство, убедил арбитров, что никакого нарушения со стороны Пачиоретти не было и сохранил для «Рыцарей» полный состав. Великий!

Хоккейный бог вознаградил капитана «Вашингтона» во второй двадцатиминутке — «Вегас» неудачно затеял смену, пропустил выход в «2 в 1», а Александр Великий вколотил шайбу в ворота после поперечной передачи Кузнецова. 49-й гол в сезоне помог Овечкину побить рекорд результативности для игроков в возрасте 36 лет, принадлежавший Теему Селянне.

Сценарий удачно складывавшегося для «Кэпиталз» матча получил неожиданное развитие в самом начале третьего игрового отрезка. «Голден Найтс» положили две шайбы за 49 секунд и впервые повели в счете — руку к камбэку хозяев приложил и российский нападающий Евгений Дадонов.

Но это был вечер Александра Овечкина, как бы ни старались другие участники встречи изменить такой расклад. Когда показалось, что матч катится к «запланированной» победе «Вегаса», Ови получил шикарнейшую передачу от Дмитрия Орлова (оцените, как наш защитник смог доставить шайбу до партнера через между двух соперников) и в который уже раз вписал свое имя в историю. Он стал третьим хоккеистом за время существования НХЛ, который смог добраться до отметки в 50 голов за сезон 9 раз за карьеру — двумя первыми были Майк Босси и Уэйн Гретцки. Алекс — живая легенда!