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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны команды НХЛ, которые сыграют в Европе в 2022 году

Национальная хоккейная лига объявила матчи, которые пройдут в Европе в 2022 году.

Сан-Хосе
Нэшвилл
Коламбус
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Два матча регулярного чемпионата НХЛ пройдут в европейских городах:

  • «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» сыграют в Праге (Чехия) 7 и 8 октября
  • «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш» встретятся в Тампере (Финляндия) 4 и 5 ноября.

Также две команды НХЛ сыграют матчи с немецкими клубами:

  • 3 октября «Нэшвилл Предаторз» встретится с клубом «Берн»
  • 4 октября «Сан-Хосе Шаркс» сыграет с «Айсберен Берлин».

Напомним, на данный момент проходит регулярный чемпионат сезона-2021/2022.

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (116 очков, 76 матчей), «Торонто Мэйпл Лифс» (108, 77), «Каролина Харрикейнз» (106, 77), «Нью-Йорк Рейнджерс» (106, 77), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (100, 76), «Бостон Брюинз» (99, 76), «Питтсбург Пингвинз» (97, 77) и «Вашингтон Кэпиталз» (97, 77).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 77 матчей), «Калгари Флэймз» (104, 77), «Миннесота Уайлд» (103, 76), «Сент-Луис Блюз» (103, 77), «Эдмонтон Ойлерз» (96, 77), «Нэшвилл Предаторз» (93, 77), «Лос-Анджелес Кингз» (92, 78) и «Даллас Старз» (91, 77).

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