Уехать домой или остаться в Америке? 13 россиян в НХЛ, у которых кончаются контракты

13 российских хоккеистов НХЛ после завершения нынешнего сезона столкнутся с необходимостью подписывать новые контракты — у их прежних соглашений с клубами истекает срок действия. Кто из них заключит новый договор в Америке, а кто вернётся на родину?

Евгений Малкин, 35 лет

Статистика: 37 игр, 37 (17+20) очков

Самая известная фамилия в списке — Малкин. Последние годы складывались для Евгения не лучшим образом: проблемы со здоровьем заставляли его лечиться чаще, чем играть. Летом Джино перенёс операцию на правом колене. Восстановление заняло больше семи месяцев, но возвращение получилось триумфальным. 12 января Малкин забросил две шайбы в ворота «Анахайма» и отдал голевую передачу. «Я так долго ждал этого момента, — признался тогда россиянин. — Я чувствую себя великолепно. Это самый длинный перерыв в моей жизни».

Из-за этого перерыва позиции Малкина в бомбардирской гонке слабы. В то же время график, по которому он идёт, внушает оптимизм. 71-й номер «Питтсбурга» набирает в среднем по одному очку за матч. В 37 играх у него 17 голов и 37 баллов за результативность- цифры, которые заставляют менеджеров «Питтсбурга» готовить для форварда новый контракт.

Александр Радулов, 35 лет

Статистика: 69 игр, 22 (4+18) очка

Вряд ли сомневаются в том, что делать с российской звездой, и в другом американском клубе. Александр Радулов на протяжении всего сезона разочаровывает «Даллас». В 69 матчах нападающий набрал 22 очка, причём треть из них за полторы недели осенью.

Впрочем, скромные очковые активы от 35-летнего ветерана ещё могли бы терпеть, если бы Тасманский дьявол не допускал так непростительно много результативных ошибок. Показатель полезности «-20» и несколько жутких обрезов в этом сезоне вкупе с возрастом и недавней травмой — почти приговор заокеанской карьере Радулова.

Денис Гурьянов, 24 года

Статистика: 69 игр, 30 (11+19) очков

Соотечественник Радулова в «Далласе» — Денис Гурьянов — ниже определённого уровня не падает, но и прогресса в его действиях не наблюдается. В сезоне-2019/2020 Гурьянов забросил 20 шайб при девяти передачах и стал лучшим снайпером «Старз». С тех пор уроженец Тольятти дважды добирался до отметки в 30 очков, однако о его голевых подвигах за это время ничто не напоминало.

Вновь вдохновить нападающего вполне может другой клуб НХЛ: Гурьянову всего 24 года, он фактурный и скоростной хоккеист, которые всегда ценились в Северной Америке. С другой стороны, в марте права на игрока в КХЛ выкупил ЦСКА. Не исключено, что москвичи уже договорились с ним о сотрудничестве.

Владислав Наместников, 29 лет

Статистика: 71 игра, 28 (14+14) очков

Похоже, что окончательно потерял себя в НХЛ бывший партнёр Кучерова и Василевского по «Тампе» — Владислав Наместников. Возможно, именно отъезд из «Лайтнинг» сказался на его карьере губительно. С 2018 года племянник Вячеслава Козлова побывал в пяти командах. Последний обмен Наместников пережил ровно месяц назад, когда из «Детройта» его отправили в «Даллас».

Смена обстановки не особенно помогла центрфорварду. В майке со звездой на груди Владислав провёл 11 матчей, и с каждым следующим его игровое время снижалось. В предыдущий раз Наместников появлялся на льду 12 апреля. Тогда его рабочая смена ограничилась семью сменами или четырьмя минутами.

Валерий Ничушкин, 27 лет

Статистика: 58 игр, 48 (22+26) очков

Зато всё в порядке у Валерия Ничушкина. Три года назад воспитанник челябинского хоккея был объектом сначала шквальной критики, а затем и беспощадных шуток. Габаритный нападающий целый сезон провёл без заброшенных шайб. Теперь в активе Ничушкина 22 гола, хотя почти два десятка матчей он пропустил из-за травмы, а регулярка ещё не закончилась.

На старте своей карьеры Ничушкин считался пробивным форвардом с бесспорным снайперским талантом, затем — просто пробивным форвардом. Прямо сейчас Валерий проходит очередную инкарнацию: он превратился в незаменимого универсала, который обороняется и нападает, забивает и отдаёт.

«Он может делать на льду всё, — признаёт главный тренер “Колорадо” Джаред Беднар. — Он хорош в борьбе за шайбу, в её контроле, в отборе. При его силе, скорости и габаритах с ним очень сложно справиться. Ничушкин делает любое звено лучше, делает его первым». Расставаться с таким хоккеистом в НХЛ точно не будут.

Илья Михеев, 27 лет

Статистика: 48 игр, 28 (18+10) очков

Ещё одно российское открытие сезона в НХЛ — Илья Михеев. Россиянин оформил 18 голов — больше, чем по сумме двух предыдущих сезонов. Важно, что Михеев набил отличную статистику за счёт решительности в самые ответственные отрезки матчей. Четыре гола из его коллекции стали для «Торонто» победными. А ещё Илье совершенно всё равно, в какой ситуации поражать соперника: так, у него две шайбы в большинстве и четыре — в меньшинстве.

Возвращение Михеева в «Авангард» или его появление в любом другом клубе КХЛ станет сенсацией. Но и в «Торонто» нападающий может не задержаться. Платёжка «Мэйпл Лифс» перегружена, а Михеев наверняка потребует заслуженной прибавки к зарплате.

Никита Задоров, 27 лет

Статистика: 69 игр, 19 (3+16) очков

Неоднозначно развивается карьера Никиты Задорова. Мощнейший защитник минувшим летом перебрался в «Калгари». Казалось, что главный тренер «Огоньков» Дэррил Саттер, известный своей приверженностью к силовому консервативному хоккею, легко найдёт россиянину применение. Однако уже в начале сезона Задоров угодил в запас, откуда выбрался только по прошествии пяти матчей.

После этого тайм-аута Никита игры не пропускал. В 69 играх у него 18 очков и всего 71 минута штрафа — не так много для настолько большого хоккеиста, который любит подраться, потолкаться и подловить соперника на силовой приём.

По итогам текущего сезона заработок Задорова составляет $ 3,75 млн. 26-летний игрок неоднократно утверждал, что намерен выступать в НХЛ — вряд ли его приоритеты изменились. Не исключено, что в следующем году Никита будет получать меньше и сменит форму, но не континент.

Илья Самсонов, 25 лет

Статистика: 42 игры, КН 2,99 и 89,7% ОБ

Кульминация чемпионата может стать временем Х для Ильи Самсонова. Партнёрам по «Вашингтону» вратарь не даёт поводов для абсолютной уверенности в себе. Россиянин одержал 23 победы в 42 матчах, в среднем пропуская после каждого 11-го броска — с таким резюме рассчитывать на серьёзное предложение в межсезонье Илье не приходится.

Скорее всего, он сможет сохранить прописку в лиге. Голкиперу недавно исполнилось 25 лет, он ещё может прогрессировать и хотя бы на роль бэкапа пригодится едва ли не в любом клубе НХЛ.

Александр Георгиев, 26 лет

Статистика: 30 игр, КН 2,91 и 89,8% ОБ

Ценным лотом на рынке станет и Александр Георгиев. В «Рейнджерс» он вынужден отсиживаться за спиной лучшего вратаря лиги Игоря Шестёркина. При этом с функциями сменщика Георгиев справляется отлично, а временами — просто блистательно. В апреле он одержал четыре победы подряд, а в марте стал первым с 2012 года голкипером «Рейнджерс», который оформил шат-аут после 40 бросков.

Вчера на ноль отыграл и Шестёркин. Таким образом, россияне повторили рекорд франшизы, сделав для команды три «сухаря» подряд. В Нью-Йорке, вероятно, довольны результатами кооперации двух вратарей. Но Георгиев может очень хотеть статуса первого номера, а «рейнджеры» такого не позволят.

Остальные

Восхитительный сезон проводит Александр Барабанов. После перехода из системы «Торонто» он обрёл себя в «Сан-Хосе». В 65 матчах у олимпийского чемпиона Пхёнчхана 37 очков, в среднем 17 минут игрового времени и место в спецбригаде большинства. «Шаркс» безмерно удивят, если откажутся от питерского воспитанника.

Яков Тренин забросил 17 шайб, хотя от него вряд ли ждали результативной игры.

Евгений Свечников отказывался возвращаться в Россию, даже когда в НХЛ у него не было совсем никаких предложений. Теперь он мало, но стабильно играет за «Виннипег». В 69 матчах у Свечникова-старшего семь шайб и 19 очков — достаточно, чтобы заинтересовать «Джетс» или их некоторых конкурентов.

Отличные шансы зацепиться за место в НХЛ и у Ильи Любушкина. Обмен из «Аризоны» в «Торонто» мог поставить крест на его энхаэловских мечтах, но обернулся большой удачей. Любушкин нашёл доверие у тренеров «Мэйпл Лифс» — он играет по 16 минут, сохраняя положительный «+/-». Промежуточно лучшим днём в канадской карьере Любушкина стала прошлая суббота — 1+1 и «+4» в матче с «Вашингтоном».