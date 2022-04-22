Никита Кучеров набрал 600-е очко за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал свое 600-е очко в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал свое 600-е очко в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
На 33-й минуте Кучеров принял участие в голевой комбинации, которую завершил Стивен Стэмкос. Это очко стало для россиянина юбилейным. А на 36-й минуте Никита отличился сам, забросив 4-ю шайбу «молний» и открыв 7-ю сотню очков.
Теперь на счету Кучерова 20 голов и 34 ассиста в 42 матчах нынешнего сезона. За карьеру в НХЛ он провел 557 матчей и набрал 601 (241+360) очко.