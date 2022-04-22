Никита Кучеров набрал 600-е очко за карьеру в НХЛ

На 33-й минуте Кучеров принял участие в голевой комбинации, которую завершил Стивен Стэмкос. Это очко стало для россиянина юбилейным. А на 36-й минуте Никита отличился сам, забросив 4-ю шайбу «молний» и открыв 7-ю сотню очков.