«Я тоже хочу веселиться!» Капризов на всех парах мчится к сотне очков в НХЛ

«Миннесота» в нынешнем сезоне НХЛ продолжает удивлять. За последний год «дикари» превратились в очень крепкую команду, которая теперь входит в число лидеров Западной конференции. Однако настоящую проверку на прочность «Уайлд» предстоит пройти в плей-офф — сегодняшняя победа в игре с «Ванкувером» означала бы встречу с «Сент-Луисом» уже в первом раунде Кубка Стэнли.

Однако «косатки» просто так отдавать два очка были не намерены — дружина Брюса Будро, вдохнувшего в канадцев новую жизнь, до сих пор сохраняет шансы на место в восьмёрке сильнейших команд Запада. Казалось, что «Кэнакс» вот-вот отнимут уайлд-кард у «Далласа», но необязательное поражение в игре с «Оттавой» после шестиматчевой победной серии осложнило ситуацию.

«Ванкувер» усердно пытался исправить собственное положение, проведя первую двадцатиминутку лучше, чем «Миннесота». Гости чаще бросали, лучше выглядели на «точке» и активнее шли в борьбу, но до перерыва ни им, ни «дикарям» отличиться не удалось. Зато к середине второго периода «Уайлд» успели дважды выйти вперёд, а «Кэнакс» дважды отыграться — на голы Фиалы и Сперджена ответили Петтерссон и Хаймор.

Вскоре Петтерссон оформил дубль, подарив лидерство в матче «косаткам». Однако оно продолжалось недолго — через две минуты «Ванкувер» пострадал от главной ударной связки «дикарей». Ежесекундно переписывающий историю «Миннесоты» Кирилл Капризов вновь продемонстрировал завораживающую технику катания и оставил шайбу Цуккарелло, который, подобрав её в районе левого круга, с кистей поразил ворота Демко.

Как выяснилось чуть позже, для «Уайлд» всё только начиналось — в середине третьего периода Фиала оформил дубль, а затем свою шайбу забросил и лучший снайпер «дикарей» в рамках одного сезона. «Капризов сказал “я тоже хочу веселиться”», — прокомментировал 44-й гол Кирилла в этой регулярке официальный «твиттер» «Миннесоты».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qvwmyk2lU7Y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А ещё через 42 секунды россиянин набрал третье очко в матче, сделав голевую передачу Хартману, поразившему пустые ворота и установившему окончательный счёт матча — 6:3.

Таким образом, уже в первом раунде плей-офф мы увидим настоящую битву «Миннесоты» и «Сент-Луиса». Что касается Капризова, то количество его результативных действий в этом сезоне на время будет отражено на его игровом свитере. Кирилл носит 97-й номер — именно столько очков сейчас на его счету. Нападающий на всех парах мчится к заветной сотне — в регулярке осталось пять матчей, которых, можно не сомневаться, хватит ему для достижения цели.