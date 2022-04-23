Капризов выбил 100 очков за сезон! Русский форвард повторил рекорд Малкина и снова был неудержим

8 очков в трех последних матчах — такова эффективность нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в концовке регулярного чемпионата. Российский форвард «Уайлд» набрал потрясающий темп, который мог бы принести Кириллу «Харт Трофи» по итогам всего сезона, если бы 97-й номер «Дикарей» играл так с первых же дней регулярки. Отменная игра Капризова перед стартом плей-офф внушает большие надежды поклонникам «Миннесоты», ну, а статистические «плюшки» стали приятным бонусом к победе над «Сиэтлом».

В этом матче Капризов набрал 4 (1+3) очка и стал первым в истории хоккеистом «Миннесоты», кто добрался до отметки в 100 очков за сезон. Юбилейный балл получился очень даже симпатичным: Кирилл классным пасом в касание отправил забивать Райана Хартмана, который задание блестяще выполнил.

Сам Капризов забил чуть раньше, реализовав численное преимущество. Этот гол стал 45-м для него в сезоне, и в списке лучших снайперов он по-прежнему идет на пятом месте, но шансов подняться с этой строчки у Кирилла не так уж много.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JnNX_agAUpk?start=192" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме Капризова, неудержим был и Кевин Фиала, который установил рекорд клуба, сделав пять голевых передач. А «Миннесота» в целом добралась до показателей в 50 побед и 107 очков, что является новым рекордом франшизы.

«Мои пять передач? Да просто сегодня любой пас становился голевым. Наверное, надо и в других матчах почаще делать передачу», — с улыбкой сказал Фиала.

«Теперь его прозвище — не просто Долларовый Кирилл, а Кирилл Сотня Баксов. Потому что выбил 100 очков за сезон», — пошутила пресс-служба НХЛ в социальных сетях, отмечая прохождение россиянином значимой статистической отметки. Капризову понадобилось 132 матча, чтобы преодолеть отметку в 150 очков в НХЛ. Он разделил 8-е место с соотечественником из «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным по скорости набора 150 очков среди европейских хоккеистов.

«Спасибо большое болельщикам за аплодисменты, спасибо команде и клубу. Для меня это большое достижение, за которое я благодарен всем. Но командная победа сделала все это намного слаще», — сказал сам Кирилл после матча.

«Краткий пересказ матча: Капризов — легенда, Фиала — волшебник, рекорд побит, команда — лучшая», — резюмировала обозреватель официального сайта НХЛ Джерри Пирс.