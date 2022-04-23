Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

Заброшенными шайбами в составе «Питтсбурга» отметились Чад Раведел (14-я минута), Сидни Кросби (16), Рикард Ракелл (28), Крис Летанг (32), Евгений Малкин (37, 60) и Дэнтон Хайнен (46). У «Детройта» отличились Якуб Врана (17) и Майкл Расмуссен (21).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qRdBAiKuuCA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Малкина этот матч стал первым после дисквалификации. Форвард был дисквалифицирован 12 апреля на четыре игры за удар клюшкой в лицо защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки. Малкин забросил 19 шайб в сезоне, также на его счету 20 результативных передач в 38 играх регулярного чемпионата.

В других матчах игрового дня «Баффало» обыграл на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), российский вратарь проигравшей команды Илья Сорокин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам. «Нью-Джерси» дома уступил «Каролине» (2:3 ОТ), защитник хозяев Никита Охотюк сделал результативную передачу. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями, его одноклубник вратарь Петр Кочетков совершил 17 сейвов.