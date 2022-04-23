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23 апреля, источник: ТАСС

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

ТАСС, 23 апреля. «Питтсбург» со счетом 7:2 в субботу обыграл «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2022

Заброшенными шайбами в составе «Питтсбурга» отметились Чад Раведел (14-я минута), Сидни Кросби (16), Рикард Ракелл (28), Крис Летанг (32), Евгений Малкин (37, 60) и Дэнтон Хайнен (46). У «Детройта» отличились Якуб Врана (17) и Майкл Расмуссен (21).

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Малкина этот матч стал первым после дисквалификации. Форвард был дисквалифицирован 12 апреля на четыре игры за удар клюшкой в лицо защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки. Малкин забросил 19 шайб в сезоне, также на его счету 20 результативных передач в 38 играх регулярного чемпионата.

В других матчах игрового дня «Баффало» обыграл на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), российский вратарь проигравшей команды Илья Сорокин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам. «Нью-Джерси» дома уступил «Каролине» (2:3 ОТ), защитник хозяев Никита Охотюк сделал результативную передачу. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями, его одноклубник вратарь Петр Кочетков совершил 17 сейвов.

«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 101 очко в 79 матчах. «Детройт» располагается на шестой позиции Атлантического дивизиона с 70 очками после 79 играх. В следующем матче «Питтсбург» на выезде встретится с «Филадельфией» 24 апреля. «Детройт» в этот же день сыграет в гостях с «Нью-Джерси».

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