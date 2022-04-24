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11:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бостон» обыграл «Рейнджерс», Шестеркин отразил 32 броска

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:1.

Бостон
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Источник: Reuters

В составе «Брюинз» 2 (1+1) очка набрал Давид Пастрняк, еще по голу забили Трент Фредерик и Тейлор Холл. У гостей отличился Мика Зибанежад, Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1», Игорь Шестеркин отразил 32 броска по воротам.

После этого матча «Бостон» со 101 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» со 108 очками — на четвертой строчке.

Бостон
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Рейнджерс
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