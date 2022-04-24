«Бостон» обыграл «Рейнджерс», Шестеркин отразил 32 броска

В составе «Брюинз» 2 (1+1) очка набрал Давид Пастрняк, еще по голу забили Трент Фредерик и Тейлор Холл. У гостей отличился Мика Зибанежад, Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1», Игорь Шестеркин отразил 32 броска по воротам.