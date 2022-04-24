«Бостон» обыграл «Рейнджерс», Шестеркин отразил 32 броска
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:1.
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:1.
В составе «Брюинз» 2 (1+1) очка набрал Давид Пастрняк, еще по голу забили Трент Фредерик и Тейлор Холл. У гостей отличился Мика Зибанежад, Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1», Игорь Шестеркин отразил 32 броска по воротам.
После этого матча «Бостон» со 101 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» со 108 очками — на четвертой строчке.