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12:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Наместникова и передача Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Сиэтл»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен».

Даллас
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Источник: Reuters

Победу в этом матче одержали хозяева — 3:2.

В составе «Далласа» голы забивали Джейсон Робертсон, Роопе Хинц, а также российский нападающий Владислав Наместников с передачи соотечественника Дениса Гурьянова. Наместников прервал свою шестиматчевую безголевую серию. Всего в нынешнем сезоне на его счету 29 (15+14) очков в 72 матчах. Гурьянов, в свою очередь, записал на свой счёт 20-й голевой пас.

За «Сиэтл» забитыми шайбами отметились Райли Шихан и Янни Гурд.

«Даллас» набрал 93 очка и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Сиэтл», в свою очередь, имеет в активе 58 очков и располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице.

Даллас
3:2
0:2, 3:0, 0:0
Сиэтл
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