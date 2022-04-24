Гол Наместникова и передача Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Сиэтл»

В составе «Далласа» голы забивали Джейсон Робертсон, Роопе Хинц, а также российский нападающий Владислав Наместников с передачи соотечественника Дениса Гурьянова. Наместников прервал свою шестиматчевую безголевую серию. Всего в нынешнем сезоне на его счету 29 (15+14) очков в 72 матчах. Гурьянов, в свою очередь, записал на свой счёт 20-й голевой пас.