Бобровский помог «Флориде» одержать рекордную победу в истории франшизы

Встреча завершилась победой «Пантерз» в овертайме — 3:2.

Для «Флориды» эта победа стала 13-й кряду. Таким образом, это серия стала рекордной в истории франшизы.

Также «Пантерз» повторили победную серию на домашней арене — 11. Рекорд был установлен осенью прошлого года.