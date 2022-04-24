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12:19 (мск), источник: Sport24

Бобровский помог «Флориде» одержать рекордную победу в истории франшизы

В ночь на 24 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Флорида
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой «Пантерз» в овертайме — 3:2.

Для «Флориды» эта победа стала 13-й кряду. Таким образом, это серия стала рекордной в истории франшизы.

Также «Пантерз» повторили победную серию на домашней арене — 11. Рекорд был установлен осенью прошлого года.

Добавим, что ворота «Флориды» в этой игре защищал Сергей Бобровский. Российский голкипер отразил 34 броска из 36.

Флорида
3:2ОТ
0:2, 2:0, 0:0
Торонто
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