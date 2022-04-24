Кучеров продлил суперсерию, Малкин забил самый легкий гол в карьере

Кучеров забивает уже пятом матче подряд

Хоккей НХЛ 2021-2022 Регулярный чемпионат, 24.04.2022, 2:00 Тампа-Бэй 6 Нэшвилл 2

После возвращения в строй Никиты Кучерова практически все отмечали одну вещь — несмотря на отсутствие дефицита очков и солидную игру в атаке, российская звезда «Тампы» бросает и забивает не так часто, как всем хотелось бы. И если в марте действительно казалось, что 86-й номер «Молний» не так сильно верит в свой бросок и чаще ориентирован на передачу партнерам, зачастую упуская роскошные возможности для взятия ворот, то в апреле он всего три раза ушел со льда без заброшенной шайбы и подавляющую часть очков набрал именно за счет голов.

Вот и сегодня в домашней встрече с «Нэшвиллом», в которой «Лайтнинг» без особых проблем переиграли команду из Теннесси, Кучеров решил не сбавлять снайперский ход и довел свою голевую серию до пяти матчей подряд.

Время Кучерова пришло в самой концовке первого периода, когда хозяева получили большинство и оперативно вернули себе преимущество в две шайбы. Причем результативный бросок россиянин нанес не в самой очевидной ситуации.

Однако Никита точно не стал бы первой звездой матча без ассистентского дубля. Свою первую голевую передачу он отдал еще в самом начале первого периода, поучаствовав в голе Виктора Хедмана. Однако куда более красивым вышел пас на Стивена Стэмкоса в середине матча, когда «Тампа» вновь откинула гостей на безопасное расстояние. Кучеров находился вполне в голевой позиции, но в итоге не стал жадничать и помог набрать своему капитану 92-е очко в сезоне.

Одержав домашнюю победу, «Молнии» выиграли четыре из последних пяти матчей. Вот только подняться на второе место в Атлантическом дивизионе и обойти «Торонто» команде Джона Купера уже вряд ли суждено.

Малкин отметил возвращение после дисквалификации дублем

А вот Евгений Малкин, отбывший четырехматчевую дисквалификацию за удар Марка Боровецки, здорово отдохнул и отпраздновал возвращение дублем в ворота «Детройта», который был смят «Питтсбургом» во второй половине встречи. Правда, раззабивался центральный нападающий «Пингвинов» в тот момент, когда его команда уже комфортно вела в две шайбы.

Первый гол Джино получился довольно курьезным. Пока Марк Стаал и Томас Грайсс кошмарили на пятачке ни в чем не повинного Джейка Гюнтцеля, россиянин подобрал шайбу и под шумок отправил ее ворота. Вполне смахивает на самый легкий гол в карьере.

Впрочем, непонятным голом Малкин не ограничился и за полминуты до финальной сирены оформил дубль, классно накатив на слепой пас Джейсона Цукера из глубины и уложив шайбу в сетку мощнейшим щелчком.