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12:24 (мск), источник: Sport24

Кочетков — 11-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это повторение национального рекорда

В субботу, 23 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз».

Нью-Джерси
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой «Харрикейнз» в овертайме — 3:2.

В составе «Каролины» дебютировал российский голкипер Петр Кочетков. 22-летний экс-вратарь «Торпедо» отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.

Кочетков стал 11-м вратарем из России, кто сыграл в этой «регулярке», что является повторение национального рекорда, установленного в прошлом сезоне.

В этом сезоне хотя бы один матч отыграли также Семен Варламов и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Антон Худобин («Даллас Старз»), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз»), Иван Просветов («Аризона Койотис»), Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс»).

Нью-Джерси
2:3ОТ
0:0, 1:0, 1:2
Каролина
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