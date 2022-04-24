Кочетков — 11-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это повторение национального рекорда

Встреча завершилась победой «Харрикейнз» в овертайме — 3:2.

В составе «Каролины» дебютировал российский голкипер Петр Кочетков. 22-летний экс-вратарь «Торпедо» отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.

Кочетков стал 11-м вратарем из России, кто сыграл в этой «регулярке», что является повторение национального рекорда, установленного в прошлом сезоне.