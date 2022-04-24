Кочетков — 11-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это повторение национального рекорда
В субботу, 23 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз».
В субботу, 23 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз».
Встреча завершилась победой «Харрикейнз» в овертайме — 3:2.
В составе «Каролины» дебютировал российский голкипер Петр Кочетков. 22-летний экс-вратарь «Торпедо» отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.
Кочетков стал 11-м вратарем из России, кто сыграл в этой «регулярке», что является повторение национального рекорда, установленного в прошлом сезоне.
В этом сезоне хотя бы один матч отыграли также Семен Варламов и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Антон Худобин («Даллас Старз»), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз»), Иван Просветов («Аризона Койотис»), Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс»).