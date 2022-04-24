Тарасенко обновил рекорд «Сент-Луиса», державшийся почти 20 лет

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 5:4 (3:1, 1:0, 0:3, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу на 61-й минуте забросил Джастин Фолк с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко.

В текущем сезоне Тарасенко набрал 80 очков за 72 проведенные игры. Россиянин стал первым игроком «Сент-Луис Блюз» с сезона-2002/03, кому удалось достичь этой отметки. В последний раз более 80-ти очков набирал Павол Демитра (93 очка за 78 игр) в сезоне-2002/03.

Голами в составе «блюзменов» также отметились Фолк (4), Иван Барбашев (6), Брэндон Саад (17) и Логан Браун (23). У «койотов» шайбы забросили Натан Смит (18), Боконджи Имама (46), Майкл Карконе (47) и Янис Мозер (55).

В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» идет на четвертом месте (105 очков), «Аризона» замыкает таблицу (50 очков).