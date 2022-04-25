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09:36 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» уступил «Торонто» в игре НХЛ, Овечкин получил травму, Михеев и Любушкин забили

Встреча закончилась со счетом 4:3 после серии буллитов в пользу «Торонто».

Вашингтон
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Источник: Reuters

ТАСС, 25 апреля. «Вашингтон» дома со счетом 3:4 после серии буллитов в понедельник проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Торонто» шайбы забросили российский защитник Илья Любушкин (13-я минута), российский нападающий Илья Михеев (53), Джейсон Спецца (60).

У «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши (6), Ларс Эллер (44), Маркус Йоханссон (45). Михеев также отметился результативной передачей и был признан второй звездой матча.

По ходу матча травму получил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Он споткнулся о клюшку одного из игроков и упал, ударившись рукой о борт. Форвард не смог продолжить игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» набрал 100 очков в 79 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. У «Торонто» 111 очков в 80 матчах, команда идет второй в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Вашингтон» 27 апреля дома сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто» в этот же день примет «Детройт».

Вашингтон
3:4Б
1:1, 0:0, 2:2, 0:0
Торонто
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