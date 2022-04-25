«Вашингтон» уступил «Торонто» в игре НХЛ, Овечкин получил травму, Михеев и Любушкин забили
Встреча закончилась со счетом 4:3 после серии буллитов в пользу «Торонто».
Встреча закончилась со счетом 4:3 после серии буллитов в пользу «Торонто».
ТАСС, 25 апреля. «Вашингтон» дома со счетом 3:4 после серии буллитов в понедельник проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Торонто» шайбы забросили российский защитник Илья Любушкин (13-я минута), российский нападающий Илья Михеев (53), Джейсон Спецца (60).
У «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши (6), Ларс Эллер (44), Маркус Йоханссон (45). Михеев также отметился результативной передачей и был признан второй звездой матча.
По ходу матча травму получил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Он споткнулся о клюшку одного из игроков и упал, ударившись рукой о борт. Форвард не смог продолжить игру.
«Вашингтон» набрал 100 очков в 79 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. У «Торонто» 111 очков в 80 матчах, команда идет второй в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Вашингтон» 27 апреля дома сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто» в этот же день примет «Детройт».