«Вашингтон» уступил «Торонто» в игре НХЛ, Овечкин получил травму, Михеев и Любушкин забили

ТАСС, 25 апреля. «Вашингтон» дома со счетом 3:4 после серии буллитов в понедельник проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Торонто» шайбы забросили российский защитник Илья Любушкин (13-я минута), российский нападающий Илья Михеев (53), Джейсон Спецца (60).

У «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши (6), Ларс Эллер (44), Маркус Йоханссон (45). Михеев также отметился результативной передачей и был признан второй звездой матча.

По ходу матча травму получил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Он споткнулся о клюшку одного из игроков и упал, ударившись рукой о борт. Форвард не смог продолжить игру.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rNKjG1O4sDo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.