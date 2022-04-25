Шайба Куликова принесла «Миннесоте» победу над «Нэшвиллом» в овертайме, у Капризова две передачи

В составе «Уайлд» дубль оформил Джоэль Эрикссон, еще по шайбе забросили Ник Бьюгстад, Кевин Фиала и Дмитрий Куликов, который забросил победную шайбу.

Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

У «Предаторз» 3 (1+2) очка набрал Филип Форсберг, по 2 (1+1) очка у Мэтта Дюшена и Данте Фаббро, ассистентский хет-трик у Микаэля Гранлунда.