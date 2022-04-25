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10:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что с Овечкиным? Он получил травму, швырнул шлем и не смог доиграть матч до конца

Виной — неприятное столкновение с бортом.

Вашингтон
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Источник: AP 2022

Буквально 10 дней назад «Торонто» разгромило «Вашингтон» (7:3), а мы отмечали, насколько круто сыграли российские хоккеисты «Мэйпл Лифс». Илья Михеев отметился дублем, а защитник Илья Любушкин забил свой первый гол за клуб и добавил к нему результативную передачу.

Любушкина оценили в «Торонто» за умение вести силовую борьбу и блокированные броски, и тот гол стал для него всего лишь вторым в НХЛ: за три с половиной сезона в «Аризоне» он отличился лишь раз. Может, он просто слишком.

редко играл против «Вашингтона»? В своей второй игре за «Торонто» против команды Александра Овечкина Любушкин снова забил. Что это, если не магия легенды?

Классно справлялся Любушкин и с прямыми обязанностями — в том, что Овечкин ушел со льда без гола, большая его заслуга. Дважды он заблокировал броски капитана «Вашингтона».

Однажды Овечкин все-таки поучаствовал в голевой атаке, ассистировав Ти Джею Оши. Но взятие ворот отменили из-за паса рукой Джона Карлсона.

А в начале третьего периода произошел очень тревожный эпизод. Овечкин выходил один на один с Челльгреном, но тот сбил его клюшкой. Александр въехал плечом в борт — казалось бы, на небольшой скорости, но этого хватило, чтобы досрочно завершить матч. А уходя в раздевалку, Овечкин швырнул шлем на пол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Без своего капитана «Вашингтон» в итоге не смог довести игру до победы, несмотря на преимущество в две шайбы. Камбэк начался с гола Михеева, на которого, видимо, тоже действует магия Овечкина. Впрочем, у Ильи в целом лучший сезон в НХЛ — он наколотил уже 20 голов.

Во время загрузки произошла ошибка.

А в затяжной серии буллитов победу гостям принес Керфут.

Вашингтон
3:4Б
1:1, 0:0, 2:2, 0:0
Торонто
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