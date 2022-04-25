Что с Овечкиным? Он получил травму, швырнул шлем и не смог доиграть матч до конца
Виной — неприятное столкновение с бортом.
Виной — неприятное столкновение с бортом.
Буквально 10 дней назад «Торонто» разгромило «Вашингтон» (7:3), а мы отмечали, насколько круто сыграли российские хоккеисты «Мэйпл Лифс». Илья Михеев отметился дублем, а защитник Илья Любушкин забил свой первый гол за клуб и добавил к нему результативную передачу.
Любушкина оценили в «Торонто» за умение вести силовую борьбу и блокированные броски, и тот гол стал для него всего лишь вторым в НХЛ: за три с половиной сезона в «Аризоне» он отличился лишь раз. Может, он просто слишком.
редко играл против «Вашингтона»? В своей второй игре за «Торонто» против команды Александра Овечкина Любушкин снова забил. Что это, если не магия легенды?
Классно справлялся Любушкин и с прямыми обязанностями — в том, что Овечкин ушел со льда без гола, большая его заслуга. Дважды он заблокировал броски капитана «Вашингтона».
Однажды Овечкин все-таки поучаствовал в голевой атаке, ассистировав Ти Джею Оши. Но взятие ворот отменили из-за паса рукой Джона Карлсона.
А в начале третьего периода произошел очень тревожный эпизод. Овечкин выходил один на один с Челльгреном, но тот сбил его клюшкой. Александр въехал плечом в борт — казалось бы, на небольшой скорости, но этого хватило, чтобы досрочно завершить матч. А уходя в раздевалку, Овечкин швырнул шлем на пол.
Без своего капитана «Вашингтон» в итоге не смог довести игру до победы, несмотря на преимущество в две шайбы. Камбэк начался с гола Михеева, на которого, видимо, тоже действует магия Овечкина. Впрочем, у Ильи в целом лучший сезон в НХЛ — он наколотил уже 20 голов.
А в затяжной серии буллитов победу гостям принес Керфут.