Что с Овечкиным? Он получил травму, швырнул шлем и не смог доиграть матч до конца

Буквально 10 дней назад «Торонто» разгромило «Вашингтон» (7:3), а мы отмечали, насколько круто сыграли российские хоккеисты «Мэйпл Лифс». Илья Михеев отметился дублем, а защитник Илья Любушкин забил свой первый гол за клуб и добавил к нему результативную передачу.

Любушкина оценили в «Торонто» за умение вести силовую борьбу и блокированные броски, и тот гол стал для него всего лишь вторым в НХЛ: за три с половиной сезона в «Аризоне» он отличился лишь раз. Может, он просто слишком.

редко играл против «Вашингтона»? В своей второй игре за «Торонто» против команды Александра Овечкина Любушкин снова забил. Что это, если не магия легенды?

Классно справлялся Любушкин и с прямыми обязанностями — в том, что Овечкин ушел со льда без гола, большая его заслуга. Дважды он заблокировал броски капитана «Вашингтона».

Однажды Овечкин все-таки поучаствовал в голевой атаке, ассистировав Ти Джею Оши. Но взятие ворот отменили из-за паса рукой Джона Карлсона.

А в начале третьего периода произошел очень тревожный эпизод. Овечкин выходил один на один с Челльгреном, но тот сбил его клюшкой. Александр въехал плечом в борт — казалось бы, на небольшой скорости, но этого хватило, чтобы досрочно завершить матч. А уходя в раздевалку, Овечкин швырнул шлем на пол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rNKjG1O4sDo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Без своего капитана «Вашингтон» в итоге не смог довести игру до победы, несмотря на преимущество в две шайбы. Камбэк начался с гола Михеева, на которого, видимо, тоже действует магия Овечкина. Впрочем, у Ильи в целом лучший сезон в НХЛ — он наколотил уже 20 голов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rNKjG1O4sDo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.