Русский форвард врубил «режим бога»! Кучеров вынес мощную «Флориду», набрав 5 очков

Флоридское дерби нынче получилось на славу. Матчи между «Тампой» и «Флоридой» редко когда можно было назвать настоящими битвами, да и в сознании болельщиков эти команды не являлись глыбами, сравнимыми с «Монреалем», «Торонто», «Бостоном» или «Питтсбургом». Но на этот раз встреча двух южных команд получилась по-настоящему горячей и даже жаркой, а главным героем матча стал Никита Кучеров.

Русский форвард «Молний» творит какие-то невообразимые вещи в конце регулярного чемпионата, так что все труднее подбирать слова, чтобы им восхищаться. В предыдущем матче с «Нэшвиллом» он набрал 3 (1+2) балла и был лучшим. В дерби с «Пантерами» он сыграл еще сильнее, положив в копилку 5 (2+3) очков. Таким образом, в 6 последних матчах у него 17 баллов (8+9), и остается лишь догадываться, какие призы забрал бы себе 86-й номер «Тампы», если бы он так играл весь сезон и все обошлось без травм.

Во многом благодаря активности Кучерова «Тампа» трех последних соперников обыграла с общим счетом 22:7.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DVZfi8pZ9As?start=19" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это сезон приливов и отливов. Мы только что пережили отрезок сезона, когда проиграли в Далласе со счетом 0:1, а до этого едва забивали. Так что все такие говорили: “Где нападение?” Ну, вот оно. Теперь вы видите это», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Мы знали, какая у соперника была полоса удач. Мы хотели приехать сюда и быть теми, кто прервет ее. Плей-офф не за горами. Это большое испытание для нас, мы хотели сыграть усердно и заработать победу», — сказал нападающий «Молний» Ник Пол, ставший автором очень красивой шайбы в этом матче.

Пол пробил голкипера «Флориды» Спенсера Найта, бросив так, что шансов отразить у вратаря просто не было — клюшку он изящно прокинул между ног, а кистевой бросок был молниеносным (во всех смыслах этого слова).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LZGM1waaDF8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это же просто безумие, когда мы говорим о шикарных голах Ника Пола или Росса Колтона, а в команде есть такие люди, как Кучеров, Стэмкос и Пойнт», — удивился обозреватель The Athletic Джо Смит.

«Флорида» проиграла на домашнем льду впервые с 26 февраля, но продолжает преследовать «Колорадо» в расчете на обладание «Президент Трофи» — приза победителю регулярного чемпионата.