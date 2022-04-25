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18:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» назвал срок восстановления Овечкина после травмы

«Вашингтон» в Twitter опубликовал предварительные данные по травме капитана команды Александра Овечкина.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Россиянин получил травму «верхней части тела». Пока его статус определен как «со дня на день», что означает, что он может пропустить несколько дней.

Капитан «Вашингтона» не доиграл до конца матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б). Во время выхода один на один Овечкин споткнулся о клюшку вратаря соперника, ударился левым плечом о борт и не смог продолжить игру.

Нападающий не набрал очков во втором матче подряд. Всего в 77 играх сезона на его счету 90 (50+40) баллов.

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Вашингтон
3:4Б
1:1, 0:0, 2:2, 0:0
Торонто
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