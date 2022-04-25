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19:10 (мск), источник: Sport24

Российский хоккеист Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи».

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Источник: AP 2022

«Билл Мастертон Трофи» — ежегодно вручаемая награда игроку Национальной хоккейной лиги, который лучше остальных проявляет высокое спортивное мастерство и демонстрирует верность хоккею. Приз вручается по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов после регулярного сезона.

В число номинатов включены по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ. Тарасенко оказался единственным российском претендентом на почетный приз.

Трое игроков, набравших наибольшее количество голосов, выйдут в финал, а победитель будет объявлен во время розыгрыша Кубка Стэнли.

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