Российский хоккеист Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»

«Билл Мастертон Трофи» — ежегодно вручаемая награда игроку Национальной хоккейной лиги, который лучше остальных проявляет высокое спортивное мастерство и демонстрирует верность хоккею. Приз вручается по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов после регулярного сезона.

В число номинатов включены по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ. Тарасенко оказался единственным российском претендентом на почетный приз.