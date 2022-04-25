Российский хоккеист Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи».
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи».
«Билл Мастертон Трофи» — ежегодно вручаемая награда игроку Национальной хоккейной лиги, который лучше остальных проявляет высокое спортивное мастерство и демонстрирует верность хоккею. Приз вручается по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов после регулярного сезона.
В число номинатов включены по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ. Тарасенко оказался единственным российском претендентом на почетный приз.
Трое игроков, набравших наибольшее количество голосов, выйдут в финал, а победитель будет объявлен во время розыгрыша Кубка Стэнли.